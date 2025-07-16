統一多角化經營 加速推進
統一集團多角化經營加速推進，朝全通路「生活品牌」戰略邁進。除積極擴展電商布局，更擴大投入快速成長的寵物市場，動作頻頻，引發市場高度關注。
統一（1216）深耕寵物食品領域數十年，旗下統一超7-ELEVEN亦看好毛小孩經濟趨勢，積極打造全密集的寵物商品消費場域。目前全台逾7,000家7-ELEVEN門市皆設有寵物商品貨架，其中超過3,000家門市導入「OPEN!PETS寵物生活專區」，實體門市寵物商品銷售近年維持雙位數成長。
7-ELEVEN自2000年起販售寵物商品，包含用品、食品、玩具等，並結合實體通路與線上平台強化服務，包含全台門市、網購平台「i預購」、社群團購平台「i划算」等通路，目前販售上百款寵物商品與服務。
2021年起7-ELEVEN更推出「OPEN!PETS寵物生活專區」，目前涵蓋超過20個品牌、平均每店販售110至250款犬貓寵物商品。根據統計，導入專區的門市業績為一般門市1.5倍以上，有效帶動寵物消費成長，滿足飼主就近採購日常需求。
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