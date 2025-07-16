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統一攻寵物食品 入股萬達 旗下凱友將取得10%股權 躍第二大股東

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
統一攜手萬達寵物，擴大搶進寵物食品市場。 萬達寵物／提供
統一攜手萬達寵物，擴大搶進寵物食品市場。 萬達寵物／提供

統一（1216）攜手萬達寵物，擴大搶進寵物食品市場。統一昨（15）日表示，旗下子公司凱友投資將參與萬達寵物私募案，預計以每股55.6元認購494萬4,733股，投資額約2.75億元，以萬達寵物昨天收盤價63.6元概算，折價約12.58%。

這項交易完成後，凱友投資將取得萬達寵物增資後約10%股權，成為第二大股東，僅次於持股11.81%的李姓自然人股東。統一並預計取得一席董事席次。此次與萬達寵物合作，顯示統一擴大寵物市場版圖。

統一集團在零售通路管理、物流配送等面向有深厚基礎，萬達寵物董事長陳樂維表示，希望透過此次引資，借重統一在零售領域的豐富經驗，全面強化該公司在總倉建置、物流配送、門市營運系統等多個關鍵環節，同時深化會員經營，提升整體營運效率與顧客體驗。

台灣寵物食品與用品市場2024年規模已突破650億元，年成長率超過10%，其中寵物食品占比逾兩成。統一長年深耕寵物食品領域，旗下擁有熱賣超過20年的寶多福與寶貝狗品牌，以及近年推出的精品寵物食品Petlife，旗下寶多福三年前推出的健康機能系列，去年銷售成長更高達161%。

統一最大優勢在於通路資源，包括全台7-ELEVEN、家樂福超市與量販等超過7,000個據點，將為雙方合作在商品流通、通路上架與消費者觸及提供穩固後盾。

統一表示，參與萬達寵物私募屬策略性投資，主要看好萬達寵物在寵物零售通路的領導地位，以及整體產業成長潛力。藉由雙方產業經驗與資源整合，將持續拓展生活產業不同面向，強化多元品牌與通路布局，為攜手進軍亞洲鄰近市場與跨足海外奠定基礎。

萬達寵物為國內首家上櫃的寵物零售企業，全台有130家門市，旗下品牌包括「寵物公園」、「貓狗隊長」、「凱朵寵物」，並經營「寵日配」、「寵速配」、「毛孩市集」等多元線上購物服務。今年上半年合併營收15.72億元，年增12.69%，今年預計新增15至20家門市。

雙方將攜手拓展亞洲市場，統一集團在國際市場成功經驗，將成為萬達寵物邁向海外的重要推力與合作夥伴。

萬達 寵物

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