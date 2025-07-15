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台南農漁業受災嚴重 立委籲風災復建貸款首年免息

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委賴惠員呼籲，請農業部比照歷次重大颱風，將這次風災貸款提升為首年全額免息。賴惠員國會辦公室／提供
立委賴惠員呼籲，請農業部比照歷次重大颱風，將這次風災貸款提升為首年全額免息。賴惠員國會辦公室／提供

丹娜絲颱風重創南台灣，農林漁畜直接損失已達26.8億元，其中台南就占10.1億元，全國最嚴重。而農業部目前僅宣布天災低利貸款「前6個月免息」。立委賴惠員認為，半年免息根本無法支應災後復建長達一年的資金真空，籲請農業部比照蘇迪勒、杜鵑、梅姬等歷次重大颱風，將貸款提升為首年全額免息，否則農漁民撐不過復原空窗期。

賴惠員指出，過去農損20多億元的蘇迪勒、7億元的杜鵑、22億元的梅姬，政府都核定首年免息，此次丹娜絲損失更高卻只給半年，衡量標準嚴重失衡，也違反比例原則。

賴惠員舉例，以貸款100萬元為例，半年免息只能減少約7,075元利息，若改為首年免息可減少1.4萬元，對正在尋找苗株、修溫室的小農就是關鍵救命錢。

賴惠員說明，連日來自己實地走訪各地虱目魚塭、果園與畜牧場，無不損失慘重。農漁民告訴她，即使恢復供電，魚隻與牲畜生長周期至少還要8到12個月才能回本；半年後連第一筆收入都還沒進帳，就要開始繳利息，根本撐不下去。

賴惠員提及，昨日幫助南瀛養殖協會向漁業署提案，要求省工計畫補助比率拉高到80%、重新開放發電機補貼、啟動現金救助專案，足見基層對「半年免息」的無力感已到臨界點。

為了讓政策真正落地，賴惠員呼籲，農業部應使災復貸款首年全額免息，新舊案一體適用。並且研究擴大災損認定與貸款額度、建立「極端氣候快速反應機制」，避免決策時差造成基層焦慮。

賴惠員表示，農漁民真正需要的是長時間休養生息，而不是六個月的止痛藥，政府過去可以，這次更必須做到。她呼籲農業部儘速修正方案，為災區農漁民爭取最起碼的公平。

颱風 農業 漁民

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