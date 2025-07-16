台泥商業火險 八業者分擔

台泥集團旗下三元能源科技高雄鋰電池廠14日發生重大火警事故，不僅導致廠區嚴重損毀，更造成員工及消防人員受傷。據了解，該公司已投保多張產險保單，此次火警事故的商業火險共由八家產險公司分擔。

其中，旺旺友聯產險（2816）承保比重最高，達28.5%；其次為國泰世紀產險15%、和泰產險11.5%、富邦產險10%、台灣產物3.5%、新安東京海上產險3%，以及第一保與泰安產險分別為3%與1%。台泥昨（15）日股價收23.35元， 下跌0.05元。

此次三元能源自留保險責任比重達24.5%，比一般公司的比例都高，使整體曝險雖高但尚在可控範圍內。

業者表示，由於電動車、電池等產品不易撲滅火勢，風險也較難評估，未來產險業在承保相關業務，可能會要求業者負擔更高的自留保險責任比重。有關自留保險責任比重的概念，就是公司本身也當成是一家產險公司承擔事故風險。

產險業者指出，在歷經防疫保單事件後，整體市場對高風險標的之承保態度也趨於保守，普遍採取低自留、再保分層的風險控管模式，因此即使發生重大災損事故，單一業者的風險曝險程度亦相對有限。