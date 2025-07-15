友善環境 創造卓越／AI擴大應用 達成永續目標

近年來，人工智慧（AI）技術已成為提升企業永續效能的核心工具，在ESG領域上，幫助企業更有效率地達成永續目標，以下分別針對AI於治理、社會與環境面向的應用案例來說明。

一、治理／經濟面向

AI如何全面提升企業的運營效能和永續治理能力，以下六點供參：

1.ESG風險示警與探照：藉由AI即時監控、辨識、評測，以多維度ESG數據源 (包含引入 Open Data) 進行模擬分析，可鑑別企業與供應鏈的ESG風險落點，預測ESG未來風險，提前示警或進一步產出消弭建議，降低衝擊。

2.市場與需求預測：通過引入AI技術，企業能夠運用機器學習模型來分析大量的市場數據、消費者行為和季節性趨勢，精確預測未來市場需求波動，從而進行庫存最適化。不僅減少了過多庫存的累積，降低運營成本，還避免資源浪費，達到環境友善的目的。

3.ESG合規管理：利用AI隨時檢視國際上的永續法規、趨勢變化，並自動評估企業的合規情形。若發現企業與供應商未達標或有潛在的風險，能及時發出提醒，並提出改善建議。這不僅有助於降低企業的法律風險，同時最大程度避免因供應鏈ESG議題造成商譽及經濟損失。

4.供應商ESG管理：針對供應商選擇與管理方面，AI能夠為供應鏈ESG透明度創造貢獻，分析企業的供應商資料，包含國家、產業以及產品面向，如歷史ESG績效、氣候壓力數據、地緣風險等數據，提供優化的潛在供應商選擇建議，幫助企業實現長期穩定且符合永續標準的供應鏈。

5.運輸與物流優化：AI可透過即時監控交通狀況和路徑，利用AI演算法規畫最佳路徑，減少運輸過程中產生的碳排放，並確保交貨時程，進一步調整資源配置，提升整體運輸效率。

6.支援即時決策與快速資源調整：AI為企業風險因應提供敏捷性，包含滾動式評估與調整、智能資源調度並及時提供指引等。幫助企業和組織在面對危機時更加敏捷應對，並最大限度減少損失和風險暴露，讓風險管理變得更加主動、靈活和有效。

二、社會面向

許多企業或政府開始將AI應用於社會面向，藉此改善人們的生活品質並推動社會公平。應用範圍涵蓋醫療健康、教育公平、包容性科技、偏見管理和公共安全等領域。

1.包容性科技應用：企業可透過AI協助促進社會公平、縮小數位鴻溝，幫助不同背景與需求的人群享有平等的機會，以實現SDGs 目標10：減少國內及國家間的不平等。

2.消除人為因素的偏見：許多公司開始意識到創造多元、公平和共融的工作場所至關重要，以更好的實現DEI願景。

3.優化市民的生活品質：近年來，AI於國家或城市中的應用也正迅速改變其運轉模式，透過數據分析、交通管理和環境監控等手段，提升城市效率使市民享受更便捷的生活。

三、環境面向

環境面部分，AI常見應用包含氣候預測、防災、減碳、智慧農業、汙染追蹤等領域，以下將說明AI科技在「環境監測與資料蒐集」、「數據分析與預測」以及「資源管理與循環利用」三大技術優勢下如何發展創新應用，協助達成永續目標。