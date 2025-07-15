行銷線上／捕捉客戶信號 找出機會點

在我輔導SaaS團隊的過程中，客戶成功部門最常問的一句話是：「要怎麼看出客戶有沒有升級（upselling）的機會？」這問題的答案，不在CRM報表的最後，會在每一次的互動中，以及運用數據的協助下，幫助我們快速找出這些機會點。

以下分享六種客戶信號，並推薦自動化做法，幫助客戶成功團隊更有系統地識別與追蹤機會。

一、產品使用度持續上升，黏著度強。舉例來說，客戶的使用量飆升、功能用得比平均客戶多、開始詢問申請更多帳號的方法和折扣。這些都是客戶正在增長的訊號，原本的方案或許不夠用了，別等客戶撞牆才協助升級，該主動出擊。

二、客戶健康分數高，互動充滿正面回饋。可以從NPS（淨推薦值）、客戶滿意度獲得高分、客服或成功顧問常收到感謝訊息時提出升級。這是信任高點的轉換，成功率遠比續約前臨時談高。

三、開始詢問進階功能或新場景應用。客戶若提問這些問題：「可以整合API嗎？」、「這套系統可以給行銷部也用嗎？」當客戶主動詢問，就表示他開始把你視為「解決方案提供者」，而非單一工具。

四、組織內部出現擴張或轉型契機。聽到客戶說最近準備增加新的成員，代表團隊正在擴編，或者是聽到客戶回饋內部有新主管上任、新市場嘗試的時候。這些變動點，正是進入新部門／新預算線的好時機。

五、客戶開始反映操作限制或流程瓶頸。其實是客戶正在求援，不一定是抱怨或客訴，會問：「現在報表要人工整理有點花時間」、「只能一人用比較卡」。這類訊號，其實是在敲門「你們能不能給我更好的版本」，我們的需求增加了。

六、有跨部門的詢問或關注。聽到客戶反應：「財務部也在問你們的報表能不能整合」、「其他部門說想一起導入這流程」。這時候安排多部門QBR，是推動內部口碑行銷的關鍵好時機。

這些信號大多來自對話與微觀線索，但若沒有紀錄與追蹤機制，很容易被忙碌日常沖淡。因此建議團隊，選適合自己、能看出客戶「變化趨勢」的工具，善用自動化，幫助工作效率提升。

1.產品使用數據即時監控＋警示。數據分析工具，像Pendo、Mixpanel可設定「使用量異常增長」或「新功能頻繁使用」自動通知客戶成功經理。

2.健康分數動態計算＋升級潛力預測。若有使用客戶成功平台，像是 Gainsight、Totango，可設定行為規則，預測未來可能升級客戶群。

3.信號圖書館（Signal Library）融入客戶關係管理的流程。將常見升級訊號、對應腳本與應對方式整理進團隊內部流程，形成「升級 SOP」。

4.跨部門自動提醒流程。現在自動化工具選擇很多，如用Zapier、MAKE、n8n將特定信號自動同步到客戶成功或行銷團隊，能主動推送推薦方案，也提醒人員跟進。

5.整合型平台集中監測。有些公司會自己打造，或使用如 Vitally等工具，整合產品數據、對話紀錄與業務活動，打造完整升級機會視覺化儀表板。

升級不是業務才該做的事，而是客戶成功團隊在「持續創造價值」的自然延伸。很多升級其實不是多賣，是「剛好補足」現有使用者的下一步需求。與其等到年末，或續約時，才來掃描「誰能升級」，不如從平常的客戶對話中，逐步建立這種觀察習慣。

當你的團隊能提早感知這些訊號、即時標記、快速回應，就不只是提升營收，更能強化與客戶之間的信任關係。