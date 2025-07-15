職場教練課／知識、經驗傳承 向職業達人挖寶

中國北方有句歇後語，「茶壺裡面煮餛飩」，猜一句話，八個字。答案是：「肚中有料，倒不出來」。

用茶壺煮餛飩，茶壺內有料有餛飩，餛飩是煮熟了，但茶壺嘴太小，卻倒不出來，卡在壺嘴了。這句俗諺很形象的描述一個滿腹經綸或經驗豐富的人，肚中明明有料有學問，卻無法清楚表達，讓別人能聽得懂。

社會上有很多老師傅肚中有料，但就是說不清楚講不明白。他們懂很多專業知識與技能，但不一定擅長表達。萬一這些老師傅、職業達人（也有年輕師傅也是經驗很豐富的，這裡統一用職業達人代表），他們就是不善言詞，也無法結構整理自己的經驗來教導別人時，我們要怎麼請這些「肚中有料又倒不出來」的達人來教導同事呢？

這種職業達人是一座大寶礦，既然他自己無法倒出來，我們就用心挖寶，真誠請教。

最好的挖寶法，是私下跟達人聊天請教，學習無所不在，處處是教室，私下請教，就是最好的學習良機，職業達人也可以自然輕鬆分享經驗，此時得趕快摘要作筆記。

私下請教聊天當然是好方法，但受益者人數畢竟有限。邀請達人公開上台教學，效益會比較高。但有些職業達人站到講台上會很不習慣，反而表現會失常，這真是為難他了。此時，舉辦座談會是一個可以解決的方法。

教室擺上桌椅或沙發，找一位達人熟悉且信得過的主持人，負責引言與引導提問，只要建立了輕鬆信任的氣氛，這些老師傅的寶貴經驗（隱性知識），就像天然溫泉會不斷地湧出，就有挖不完的寶藏。也可以找二至三位達人同台，減少一個人獨撐大樑的壓力。主持人問其中一位，A回答後，會勾起其他人的經驗，讓其他人接著侃侃而談，場面就會很熱鬧。但主持人要注意，發言頻率要盡量公平。

提醒一點，有些達人話匣子一打開可能會滔滔不絕說個不停，變成天馬行空想到哪說到哪，毫無結構，因此主持人提問的題目可以事先設計溝通討論，讓達人安心，話題也能分段聚焦。

有些達人的分享很精采，但有時會缺少結構。因此，每個段落講完，主持人也可以幫忙做簡單歸納整理，方便聽眾學習吸收。座談會氣氛活化後，主持人也可以現場取材臨時提問。過程中若有狀況，主持人也可以忙解圍代打，緩和氣氛。

我遇過許多這種身懷絕技的職業達人，用座談會型式獲得滿堂彩，達人很有成就感，幾次之後經驗多了，他也就可以獨立上台演講了。許多職業達人因有著純樸自然實在的性格，令人耳目一新，甚至一鳴驚人，這種經驗豐富的「素人講師」是公司的大寶貝啊。