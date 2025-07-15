智慧經營／潤泰新暨潤德董事長簡滄圳 專注做好每件事

潤泰新（9945）暨潤德董事長簡滄圳在集團資歷超過35年，營建工程、室內設計是他的強項，但許多人不知道，他還曾帶隊赴陸成立便利商店，甚至成為了外資唯一獲利的便利商店，這之間的關鍵都在於他在管理上別出心裁，想出諸多好方法解決問題，可說是經營管理上的「點子王」 。

600萬資金 做成7億生意

簡滄圳畢業於日本大阪設計學院，因擁有日文、建築設計雙重優勢，碰上潤泰集團計劃與日本竹中工務店結盟合作，因而進入潤泰集團，並加入技術移轉小組，一步步展開他的職涯冒險。

當年簡滄圳28歲，就很敢向創辦人尹衍樑提議，內部創業成立室內裝修設計工程公司「潤德」，僅用600萬元資金，就做到年營收7億元以上的成績，不過讓簡滄圳意想不到的是，原以為自己一直會在建築設計領域，沒想到尹衍樑卻希望他帶隊，去中國大陸經營零售業。

「當時我有一千個理由說不，但因為『情義』兩個字，我就去了大陸。」簡滄圳說，回憶創辦中國大陸便利商店「喜士多」的決定，是在信任與使命感之下做出的承諾，「我就想，養兵千日，用兵一時，總裁給我這個舞台，我就要能撐得起來。」

簡滄圳表示，到了上海後，才發現困難重重，並不能全然將台灣便利商店的經營模式複製到當地，包括後台、收銀系統等，甚至革新門市櫥窗設計，「台灣便利商店有氣窗與鐵捲門，但上海沒颱風，所以我們把這些都改掉，做出更好看的櫥窗，讓消費者會想入店。」

零售業對簡滄圳來說，是不同行的領域，但他從第一線了解，並從人性出發，打造全新制度與系統解方，簡滄圳表示，自己當時就觀察年輕員工常常因為各種原因工作分心，因此設計出自動訂貨系統，銷售數據當日自動生成補貨單，並實現每日配送，完全無需人工點貨。

創新制度 提升品質控管

品質控管方面，簡滄圳創新設立獎金制度，讓員工檢查瑕疵商品，若發現者可得獎金30%，其餘70%給門市，若被客訴發現，團隊獎金直接砍半。他笑說「因為這樣，所以我的品質全都出來了。」

除此之外，在商品陳列方式上，簡滄圳開創圓形櫃位設計，提升空間動線與客戶體驗，如此種種許多細小的制度與改變，都讓喜士多營運走向穩健，並成為唯一在中國大陸持續賺錢的外資便利商店，甚至連疫情時上海封城期間都能小賺。

回憶起在集團一路以來的經營歷程，簡滄圳表示，自己注重細節，且專注做好每一件事，而滾石不生苔，是尹衍樑的信念，也是我們一路持續創新的原因。