頂粵吉品攜手雙橡園開發 單站冠名贊助TPGA公開賽

2025年夏季，台灣迎來象徵品味與競技精神融合的新標竿《2025肇喜登峰巡迴賽－頂粵吉品公開賽》，由台灣頂奢餐飲地標頂粵吉品，單站冠名贊助台灣PGA巡迴賽(TPGA)，並攜手豪宅美學領航者雙橡園開發共同主辦，15日在台豐高爾夫俱樂部揭幕，共集結七國126位職業選手，顯現頂級生活場景與國際運動賽事的無縫融合。

身為本屆賽事贊助單位之一，雙橡園開發強調以「建築、藝術、優+生活」為核心理念，長年深耕中部頂級私宅市場與城市美學發展，積極投入全民健康與運動文化走向世界。從連年冠名超慢跑、全齡馬拉松，到此次頂尖高爾夫球賽事的深度參與，不僅支持選手角逐國際舞台，更打造一個讓全民共享健康與品味的運動平台。

雙橡園開發此次參與TPGA頂尖巡迴賽，正是其深化生活美學的實踐，也是首次以策展思維參與國際運動文化。

此次公開賽為2025年TPGA台巡賽第七站、肇喜登峰巡迴賽第五場，總獎金達新台幣300萬元。賽事納入世界積分組織(OWGR)，為台灣選手邁向國際鋪設通道，更吸引包括義大利、日本、泰國、香港、澳洲、美國等七國好手共襄盛舉，堪稱台灣高球年度焦點。

賽事將進行四回合72洞激烈競技，冠軍可獲得獎金50萬元，前50名選手將晉級決賽輪，戰況備受矚目。

在正式比賽前夕，15日舉行的十八洞配對賽率先炒熱賽事氣氛，邀請超過百位企業領袖與32位職業選手同場切磋，結合競技與交流雙重意義。

晚宴則於頂粵吉品星光盛宴大殿隆重舉行，邀請選手、企業嘉賓與品牌代表齊聚一堂，體驗全台唯一673吋8K LED巨幕視覺饗宴，結合劇院級音場與潮粵珍饈，不僅是運動與宴會融合的典範，更是TPGA官方唯一指定晚宴場域。

賽事充滿挑戰性的第8洞「一桿進洞獎」設計，延伸頂粵吉品品牌精神「精準一擊，方能登峰」，首位成功擊出者，將獲得市值超過新台幣20萬元的雙重獎項。

包括由頂粵吉品提供的望月廳專屬饗宴，由主廚團隊獨家設計潮粵珍饌，以及由連續四年榮獲國際葡萄酒權威《Wine Spectator》兩個酒杯殊榮的太白酒窖，侍酒師所嚴選的美國加州心傳酒莊限量珍釀，提升整體賽事的觀賞亮點與討論熱度。

頂粵吉品為台中高端餐飲地標，全館設有20間獨立包廂，從雙人私席到60人中大型宴會，是全台唯一全棟式飲饌會所，專為頂級宴會打造最具格局的專屬場域，成為台灣唯一可同時承接頂級婚宴、品牌發表與國際賽事盛會的多功能沉浸式饗宴空間。

作為跨界策展的領航者，雙橡園開發於晚宴隆重揭示全新事業體「雙橡園家居」品牌，首次對外展演獨家代理的義大利精品家飾Versace Home，並預告7月17日將於高雄啟用首座600坪展示中心，攜手台灣瑪摩打造全台唯一可同步體驗VERSACE從磁磚、建材到家具風格的完整情境空間，將義式精品生活真正落地，也為高球賽注入藝術與設計的時尚張力。

TPGA理事長陳榮興指出，頂粵吉品公開賽不僅是比賽，更是一場文化品味的深度交流。雙橡園開發總經理魏櫂良則表示，高爾夫不只是一項運動，更是一種生活品味的態度體現；透過與TPGA深度合作，希望以賽事為載體，開啟建築、藝術與運動跨界對話的可能。

魏櫂良說，未來雙橡園開發與頂粵吉品將攜手開拓更多場域，讓台灣的生活風格、建築美學與競技實力在全球舞台發光發熱。

《2025肇喜登峰巡迴賽－頂粵吉品公開賽》於7月16日至19日正式開打，四回合激戰即將揭開序幕，敬邀各界共同關注，見證競技與奢華的精采交會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康