關稅隱憂不影響廠商秋節送禮 郭元益、微熱山丘拚成長

即使美國對等關稅陰霾籠罩，不過老牌糕餅業者郭元益、微熱山丘，已在為今年中秋節「暖身」，透過異業合作創造話題性以及產品組合多元化、拉寬價格帶，滿足各種消費族群，微熱山丘透露，雖有關稅不確定因素，但企業沒有明顯下修送禮預算，保守估計今年檔期業績拚10%成長。

微熱山丘執行長施宏漳今天接受中央社記者採訪表示，商務送禮或企業買給員工的企業訂單，占微熱山丘中秋檔期一半營收，雖有關稅等不確定因素，不過中秋送禮屬內需市場，近年企業在中秋送禮預算未明顯下修，因此他對今年檔期成長持「正面保守」態度，期望能拚10%業績成長。

在產品策略上，微熱山丘今年推出多款組合式禮盒，主打「中秋雙層禮盒」，將長銷鳳梨酥、蘋果酥與水果月餅搭配組合，拉寬價格帶，以因應M型化消費趨勢。基本款落在400至500元，高端禮盒首次挑戰1680元，鎖定中高價位的商務送禮需求。

郭元益日前舉辦中秋記者會宣布首度與百年品牌森永牛奶糖合作，推出冰沙餡餅新口味，嘗試異業聯名。郭元益第五代接班人、副總經理郭建偉表示，今年中秋節落在10月，公司已提前備貨，並針對企業大宗訂單調整人力配置。

郭建偉也提到，蛋黃酥仍是熱賣品，但市場話題性略有下降，今年希望以異業結盟推新品，以吸引更多新的消費者。