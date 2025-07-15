備受矚目！興富發釋出壓箱寶 水湳中央公園「當代一邸」將開始預約

興富發（2542）15日宣布，被集團視為壓箱寶的台中水湳中央公園第一排豪宅案「當代一邸(暫訂)」，即將公開並開始接受預約，此案總銷近90億元，業界推估，每坪單價約落在85萬至95萬元，由於是中央公園首發案，備受市場矚目。

興富發今年在台中推案集中於下半年公開，目前已知，除了旗下潤隆（1808）建設推出的「當代一邸」之外，還有位於五期南屯捷運站旁的大進段案，兩案合計總銷約160億元。

被喻為台中七期最強勁敵的水湳經貿園區，隨著台中國際會展中心、綠美圖進入最終階段，加上台中「超巨蛋」又將落腳於此，區域發展逐漸成形。而被稱作「肥沃半月灣」的中央公園首排僅13塊土地，首案由興富發集團搶得頭香。

市調指出，目前持有水湳中央公園第一排土地的建商，包括興富發旗下潤隆、富華新（3056）、寶輝、親家、長慶、鼎邦建設及永豐國際開發。

興富發率先進場的新案「當代一邸」，基地面積683.37坪，將規劃地上31層超高大樓，新案模型今天曝光，令人驚奇的是，為了呼應水湳身價，新案採用四立面流線型設計，2樓的空中花園設計，令人耳目一新。

據了解，此案為興富發集團旗下位於水湳的第三案，三年前首案「雍悅一方」成交均價65.9萬元，第二案「當代首馥」成交均價68.47萬元，根據實價揭露兩案銷售都達九成以上，購屋族群涵蓋自營商、傳產企業主、醫師及中科科技大廠高階主管。

最新推出的「當代一邸」，總銷近90億元，規劃46至58坪3房產品，外界推估單價將跳升至8字頭及9字頭，且每戶總價將落在5,000萬至6,000萬元以上。

興富發建設主委王建騏表示，集團在水湳手握3塊土地，以1年約百億元的總銷推案，此次因新案地點位於中央公園第一排，可說是壓軸的壓箱寶。