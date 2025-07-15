快訊

下任Fed主席戰役開打？尋找鮑爾繼任者 美財長證實程序已開始

最貴午餐？台中男遇演習等17分鐘突騎車離去 最高挨罰15萬

立院明邀報告關稅進度！外交部：3輪實體談判 凝聚關鍵領域共識

備受矚目！興富發釋出壓箱寶 水湳中央公園「當代一邸」將開始預約

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
被稱作「肥沃半月灣」的中央公園首排僅13塊土地，首案由興富發集團搶得頭香。記者宋健生／攝影
被稱作「肥沃半月灣」的中央公園首排僅13塊土地，首案由興富發集團搶得頭香。記者宋健生／攝影

興富發（2542）15日宣布，被集團視為壓箱寶的台中水湳中央公園第一排豪宅案「當代一邸(暫訂)」，即將公開並開始接受預約，此案總銷近90億元，業界推估，每坪單價約落在85萬至95萬元，由於是中央公園首發案，備受市場矚目。

興富發今年在台中推案集中於下半年公開，目前已知，除了旗下潤隆（1808）建設推出的「當代一邸」之外，還有位於五期南屯捷運站旁的大進段案，兩案合計總銷約160億元。

被喻為台中七期最強勁敵的水湳經貿園區，隨著台中國際會展中心、綠美圖進入最終階段，加上台中「超巨蛋」又將落腳於此，區域發展逐漸成形。而被稱作「肥沃半月灣」的中央公園首排僅13塊土地，首案由興富發集團搶得頭香。

市調指出，目前持有水湳中央公園第一排土地的建商，包括興富發旗下潤隆、富華新（3056）、寶輝、親家、長慶、鼎邦建設及永豐國際開發。

興富發率先進場的新案「當代一邸」，基地面積683.37坪，將規劃地上31層超高大樓，新案模型今天曝光，令人驚奇的是，為了呼應水湳身價，新案採用四立面流線型設計，2樓的空中花園設計，令人耳目一新。

據了解，此案為興富發集團旗下位於水湳的第三案，三年前首案「雍悅一方」成交均價65.9萬元，第二案「當代首馥」成交均價68.47萬元，根據實價揭露兩案銷售都達九成以上，購屋族群涵蓋自營商、傳產企業主、醫師及中科科技大廠高階主管。

最新推出的「當代一邸」，總銷近90億元，規劃46至58坪3房產品，外界推估單價將跳升至8字頭及9字頭，且每戶總價將落在5,000萬至6,000萬元以上。

興富發建設主委王建騏表示，集團在水湳手握3塊土地，以1年約百億元的總銷推案，此次因新案地點位於中央公園第一排，可說是壓軸的壓箱寶。

在地業者表示，台中水湳經貿園區今、明兩年隨著國際會展中心等指標建設相繼落成，近期又有「超巨蛋」落腳，帶動區域房市升溫，不只水湳經貿園區，鄰近的逢甲商圈、單元8等也都因地利之便有望受惠。

興富發集團最新推出的「當代一邸」總銷近90億元，規劃46至58坪3房產品。記者宋健生／攝影
興富發集團最新推出的「當代一邸」總銷近90億元，規劃46至58坪3房產品。記者宋健生／攝影
興富發釋出壓箱寶，位於水湳中央公園第一排的「當代一邸」開始接受預約。記者宋健生／攝影
興富發釋出壓箱寶，位於水湳中央公園第一排的「當代一邸」開始接受預約。記者宋健生／攝影

興富發 自營商 捷運 建商 台中市

延伸閱讀

興富發斥資12億 高雄獵地

興富發動作連連 投資有一套

軍用機場 百年華麗新生

水湳再進化 孵化超巨蛋 多功能超巨蛋 可容納3萬人以上 預計2030年前完工啟用

相關新聞

獨／台泥風波不斷 高雄鋰電廠爆炸後又爆太陽能工程款爭議

台泥集團旗下三元能源科技高雄小港電池廠昨發生鋰電池爆炸火警，導致15名員工與消防員輕傷，廠區並監測出有毒氣體氫氟酸，遭勒...

上半年六都推案量達1.2兆 賴正鎰：下半年恐腰斬、房市將盤整一年以上

鄉林不動產15日發布今年上半年六都預售推案量，推案戶數達47,657戶，年增7.9%；總銷1兆2,360億元，年增4.7...

備受矚目！興富發釋出壓箱寶 水湳中央公園「當代一邸」將開始預約

興富發（2542）15日宣布，被集團視為壓箱寶的台中水湳中央公園第一排豪宅案「當代一邸(暫訂)」，即將公開並開始接受預約...

台鐵董事會修正公司章程「總經理不需具軌道背景」 工會痛批：危及安全

台鐵公司今召開董事會並通過修正公司章程，將總經理需具備軌道運輸相關背景規定刪除，台鐵企業工會痛批，總經理若無軌道經驗恐影...

不讓超商專美於前 全聯、家樂福靠熱便當和炸雞打進鮮食戰局

在鮮食成為零售業兵家必爭之地的趨勢下，不只超商積極布局，超市通路也加速擴展熱食商品線，瞄準上班族與家庭客層的即食需求，靠...

漢來美食月餅今年目標6.2萬盒 坐穩觀光飯店月餅銷售冠軍寶座

中秋節向來是台灣人最重視的傳統節慶之一，不僅象徵團圓，也是一年之中企業與家庭送禮的高峰時刻。漢來美食（1268）今年月餅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。