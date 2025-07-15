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台鐵董事會修正公司章程「總經理不需具軌道背景」 工會痛批：危及安全

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司今召開董事會並通過修正公司章程，將總經理需具備軌道運輸相關背景規定刪除。台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵公司今召開董事會並通過修正公司章程，將總經理需具備軌道運輸相關背景規定刪除。台鐵示意圖。聯合報系資料照

台鐵公司今召開董事會並通過修正公司章程，將總經理需具備軌道運輸相關背景規定刪除，台鐵企業工會痛批，總經理若無軌道經驗恐影響決策品質，危及行車安全，呼籲董事會撤回本次決議；秘錄器部分，工會認為不應強迫員工配戴，但支持所有車廂加裝監視器。

台鐵公司今下午2時召開董事會，會中董事會通過修正公司章程，刪除總經理需具備軌道運輸相關專業背景的規定。

台鐵企業工會秘書吳長智指出，鐵路事業具有高度公共性與專業性，總經理一職關係全體員工權益與旅運安全，其專業背景應有一定門檻，以確保能正確掌握公司營運狀況，並有效指揮調度各項鐵路業務，若無相關專業經歷，恐將影響公司決策品質，進而危及行車安全與公司永續發展。

吳長智表示，工會認為，原章程中對總經理資格的規定，是為確保公司治理穩健及維持鐵路專業體系的基本保障，任何變動應審慎評估，並與勞方充分溝通協商，才能符合各方期待。

台鐵企工呼籲，董事會審慎回應基層聲音，撤回本次決議，恢復原有專業背景的資格條件，並落實勞資對話機制，以共同維護台鐵的專業價值與公共責任。

另外，會中也討論到台鐵基層員工的權益，針對先前討論配戴秘錄器一事，吳長智說，要求所有乘務人員均配戴秘錄器是加重員工的負擔，不少基層員工均反彈，工會認為不應強迫所有人都配戴秘錄器，但針對尚未安裝監視器的車廂建議先行加裝。

至於駕駛室加裝監視器的部分，吳長智表示，今天董事會並未討論到，但強調此事涉及乘務人員隱私問題因此反對裝設，至於後續的立法程序，認為交通部應與台鐵公司、工會再加強溝通。

總經理 台鐵 交通部

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