統一投資萬達寵物2.75億元 強攻寵物市場

萬達寵物（6968）15 日召開董事會，通過私募普通股定價案。統一（1216）企業將透過其全資子公司凱友投資，以策略性投資人身分認購萬達寵物私募普通股4,944,733股，每股認購價格為新台幣55.6元，總投資金額約2.75億元。交易完成後，凱友投資將持有萬達寵物增資後10%股權，並預計取得1席萬達寵物董事席次。

統一表示，本次以策略性投資參與認購萬達寵物私募普通股，看好萬達寵物在寵物零售通路的領導地位與寵物產業未來成長潛力，期許藉此契機交流雙方產業經驗與資源，持續拓展生活產業的不同面向，以多元的生活品牌及管道連結消費者需求，並奠定未來攜手開拓鄰近亞洲市場與跨足海外的堅實基礎。

萬達寵物為國內首家上櫃的寵物零售企業，於全台擁有130家門市，旗下品牌包括「寵物公園」、「貓狗隊長」與「凱朵寵物」，並提供「寵日配」、「寵速配」、「毛孩市集」等多元線上購物服務。114年上半年合併營收達新台幣15.72億元，年增率12.69%，為台灣寵物零售通路市場的領導品牌。

統一集團擁有在零售通路管理、物流配送等多方面的深厚優勢，雙方未來可望進一步強化商品流通效率，打造全方位零售服務效能。此次合作將結合雙方資源與專長，全面提升萬達在零售與服務體驗的競爭力，為消費者帶來更完整、多元的商品與服務選擇。

萬達寵物董事長陳樂維表示，此次引資，希望借助統一集團在零售領域的豐富經驗，全面強化萬達在總倉建置、物流配送、門市營運系統效能等多項關鍵環節，並在會員服務等面向展開深度合作。

展望未來，雙方也將攜手拓展鄰近亞洲市場，統一集團在國際市場的寶貴成功經驗，將成為萬達寵物快速邁向海外的重要推力與合作夥伴。