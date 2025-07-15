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不讓超商專美於前 全聯、家樂福靠熱便當和炸雞打進鮮食戰局

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全聯近年主打「溫度商機」，旗下「美味堂」熱便當訴求嚴選食材、每日現做、全程保溫配送，透過短鏈配送提升品質與時效性，目前熱便當門市已達700家。圖／全聯提供
全聯近年主打「溫度商機」，旗下「美味堂」熱便當訴求嚴選食材、每日現做、全程保溫配送，透過短鏈配送提升品質與時效性，目前熱便當門市已達700家。圖／全聯提供

在鮮食成為零售業兵家必爭之地的趨勢下，不只超商積極布局，超市通路也加速擴展熱食商品線，瞄準上班族與家庭客層的即食需求，靠著熱便當與炸雞等熟食品項搶攻三餐與宵夜市場，推升整體業績表現。全聯家樂福兩大通路近年同步強化現做便當與熱食銷售，不僅銷量屢創新高，也逐步建構出具規模的熱食供應體系，成為鮮食版圖中不容忽視的新勢力。

全聯近年主打「溫度商機」，旗下「美味堂」熱便當訴求嚴選食材、每日現做、全程保溫配送，透過短鏈配送提升品質與時效性，目前熱便當門市已達700家，年底可望達800店。內部統計，60元價位帶的幸福餐盒與福利餐盒去年熱銷超過350萬個，今年銷售目標挑戰7億元，最受歡迎商品為黃金無骨厚雞排餐盒。全聯也拓展熱食品項，今年5月底起在全台北中南15家門市導入「炸雞歡樂桶」，每桶11塊雞售價279元，截至7月中銷量已達9,000桶，因高CP值成為新一波搶購熱點。

家樂福則以平價餐盒搶攻日常市場，「49元安心呷」、「手作職人」、「幸福餐盒」等系列，今年上半年全台總銷量達170萬個，年增約兩成。熱食方面，6月在量販門市上市的新品「金脆手羽先」單月熱賣1.2萬支，炸雞桶促銷活動在兩周內銷量突破萬支。家樂福指出，未來將視各商圈需求持續調整供應門市，亦規畫炸雞品類進入超市，進一步推升熱食營收表現。

零售業 家樂福 全聯 便當

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