漢來美食月餅今年目標6.2萬盒 坐穩觀光飯店月餅銷售冠軍寶座

中秋節向來是台灣人最重視的傳統節慶之一，不僅象徵團圓，也是一年之中企業與家庭送禮的高峰時刻。漢來美食（1268）今年月餅禮盒上架開賣，預計將銷售6.2萬盒，創造逾6,000萬元營收，持續穩坐全台觀光飯店集團月餅銷售冠軍的寶座。

漢來美食副總吳若寧表示，隨著國人健康意識提升，月餅自用需求略有收斂，但隨著研發口味及製作的業者慢慢調整方向，導入更多水果、茶葉等較符合健康概念的原料，加上大型企業對客戶中秋送禮需求增加，企業送禮市場已呈現穩定回溫。

吳若寧指出，漢來美食憑藉品牌力、通路深耕和產品創新三大策略布局，打造質感優雅的包裝設計與貼近市場口味的產品內容，深獲企業青睞。去年企業客戶占整體銷售比重即超過八成，且年年在中秋節前一個月即全數售罄，展現品牌在節慶禮盒市場中的高度競爭力與成長動能。

今年的漢來情月中秋禮盒「典藏禮盒」與「風雅禮盒」，靈感來自時尚之都米蘭的布雷拉植物園，以歐式花卉「秘密花園」作為主要設計風格呈現，將象徵典雅與生命力的復古歐風花園，以低調奢華的立體雕刻藝術，結合花卉、植物、蝴蝶之間的自然之美，描繪繁花綻放與翩翩蝶影，共譜秋日幸福時光。

月餅口味上，漢來美食同樣秉持頂級與創新概念，推出4款全新口味，「蜜橘可可」以馥郁清香的義大利蜜漬柑橘搭配比利時黑巧克力，微酸果香交織濃郁可可韻味，香甜不腻，唇齒留香；而「草莓優格麻糬」則是選用新鮮草莓與醇厚優格完美交織，酸甜平衡，加入Q彈麻糬，口感清爽，甜而不腻；還有嚴選台灣在地上等檳榔心芋細工蒸搗，裹入鹹香紅土鴨蛋黃餡的「芋香金沙」鹹甜交融，口感綿密細膩；「黑糖藜麥堅果」遵循古法熬製的台灣黑糖，散發醇厚焦糖香氣，揉合藜麥與綜合堅果豆餡，口感層次分明。另外還有「白玉蓮蓉蛋黃」、「日式極品抹茶」、「芝麻核桃」…等共9款獨具風味的口味，滿足顧客不同味蕾的享受！