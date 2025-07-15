台泥旗下電池廠火警 高市府勒令停工！張安平盼能給相關在地人才機會

台泥（1101）旗下三元能源科技的高雄廠房14日發生火警，高雄市府昨第一時間勒令該工廠停工。台泥董事長張安平15日上午9時45分抵達高雄小港廠火災現場。張安平除了下令徹查火災原因、嚴格咎責之外，也衷心期盼社會大眾能給相關在地人才一個機會，讓他們能夠繼續為台灣高科技產業發展貢獻心力。

台泥表示，三元能源科技小港廠發生火警，張安平獲悉消息後，立即中斷海外公務行程，緊急返台並親抵現場坐鎮指揮。他不僅會同高雄市政府代表勘查災情，更在第一時間聽取廠區主管報告，並對高雄市陳市長及市府團隊，特別是消防單位同仁的全力投入與辛勞表達最誠摯的感謝。

張安平同時下令徹查火災原因、嚴格咎責，全力確保對全球高科技產業鏈客戶的營運持續與訂單供應穩定。

張安平懇切地指出，三元能源科技為全球頂尖電芯品牌Molicel的重要基石，擁有高度專業與經驗的電芯人才，是公司最寶貴的資產。其中超過七成是高雄在地員工，他們憑藉精湛技術，是Molicel在電動航空器、太空科技、AI等國際尖端應用領域，能穩定服務全球關鍵客戶的關鍵。他衷心期盼社會大眾能給予這群在地人才一個機會，讓他們能夠繼續為台灣的高科技產業發展貢獻心力。

張安平下令徹查究責，包括感測器與多階段滅火系統是否失靈？他指出，儘管三元廠區採用自動化高密度感測監控、布署在這次起火的化成區就有超過33萬2,800顆溫度感測器及1萬7,400個煙霧感測器與多階段防災應變設計，但在本次事件中，很明顯系統運作未能達到預期效果。

他表示，考量到企業團電芯品牌Molicel是台灣唯一國際一線品牌的重要電池供應鏈，尤其在英美電動無人機已通過載人測試（FAA/EASA認證）、以及eVTOL（電動垂直起降飛行器）、CTOL（定翼式電動飛機）等未來航空器，乃至於太空科技載具的控制電池應用，還有用在BBU（電池備份單元）及Sidecar產品，Molicel電池已被美國主要CSP（雲端服務供應商）認證，並廣泛應用於AI產業鏈電源供應等關鍵領域，生產來源主要就是這次發生火災的三元廠。

由於目前國際客戶對Molicel高階電池有大量訂單需求，此次事件對全球高科技產業鏈可能造成的影響不容小覷。張安平已要求業務部門緊急向客戶溝通：「我們將盡一切努力，盡量減緩訂單交付對客戶的影響。」