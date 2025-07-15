超商鮮食年營收挑戰千億元！7-11、全家搶餐飲版圖 台鐵便當也被超車

超商鮮食版圖持續擴大，正快速改寫台灣餐飲市場版圖。統一超（2912）今年鮮食營收目標直指500億元，全家（5903）去年泛鮮食營收已突破300億元，今年續拚雙位數成長，再加上萊爾富與OK MART，四大超商鮮食營收今年將突破900億元，明年將衝破千億大關。

對比2024年全台餐飲營業額1兆378億，超商鮮食的規模已相當於近一成的台灣餐飲市場份額，成為餐飲業舉足輕重的競爭對手、不可忽略的勢力。這也顯示隨著超商發展餐食持續進化，已從「快速填飽肚子」走向「高品質即食」的升級路線，展現以商品力與創新力搶占消費者日常餐桌的企圖心。

7-ELEVEN鮮食營收在2020年達到300億元，2023年突破400億元，今年將挑戰500億元大關，逐年以雙位數成長，營收占比也從過去的二成逐步提升，今年可望來到二成五。7-ELEVEN表示，公司近年持續深化鮮食與商品創新，透過差異化商品「天素地蔬」、「星級饗宴」、「 ohlala 」等品牌，藉由跨界聯名、當季食材、創新結構滿足消費者需求，掌握高價值與健康消費趨勢，帶動整體業績穩健成長。

在鮮食品類中，7-ELEVEN最具代表性的產品之一是鐵路便當。根據銷售數據，7-ELEVEN中式便當年營收突破10億元，長銷商品「奮起湖便當」光是去年就熱賣千萬個，相比台鐵便當每月銷售量約75萬個，年銷量約900萬個，去年創下8.63億元營收，無論從銷量或營收來看，7-ELEVEN已在便當市場超車台鐵，穩坐鐵路便當霸主地位。

超商二哥全家的鮮食也持續進化，除了聚焦自有鮮食戰略品牌經營，並透過品牌聯名、現做調理，積極打造鮮食的第二成長曲線，目前鮮食營收占比已達三成以上。全家今年並持續擴大鮮食布局，包括異業合作模式再升級，與「金門酒廠」首度簽訂品牌直接授權三年合約，使用金門高粱酒入料，推出各式期間限定酒香系美食，品類橫跨杯裝飲品、新型態熟食區、主食等品項。

萊爾富也持續強化鮮食布局，從食材選用、份量設計到價格策略全面升級，強調真材實料與高CP值，推出厚切肉品、鮮味海鮮等主食，並提升餐點份量、維持親民售價，如肉醬德腸、法式烤雞義大利麵等新品均受市場好評。萊爾富也持續擴充便當、麵食與異國料理選項，拓展一日多餐的即食需求。萊爾富今年營收將挑戰300億元大關，今年以來鮮食持續呈現雙位數增長，以內部估鮮食營收占比約25%估算，今年鮮食業績有望來到75億元。

OKmart則以品牌聯名、熱賣品升級、與履歷食材專賣三大策略為核心，穩步推動鮮食業績。根據內部預估，2025年鮮食營收可望較去年成長25%，整體營收占比已達二至三成。