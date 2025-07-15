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房仲業準備喝西北風？上半年經紀業新增家數僅70家 寫近五年最低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
內政部統計，今年6月全國包含代銷、仲介等不動產經紀業的設立備查家數達9,845家，雖創下歷史新高，但相比今年1月9,775家數據，歷經半年全國家數僅新增70家，成長家數為近五年來最低。房市示意圖。記者游智文／攝影
內政部統計，今年6月全國包含代銷、仲介等不動產經紀業的設立備查家數達9,845家，雖創下歷史新高，但相比今年1月9,775家數據，歷經半年全國家數僅新增70家，成長家數為近五年來最低。房市示意圖。記者游智文／攝影

內政部統計，今年6月全國包含代銷、仲介等不動產經紀業的設立備查家數達9,845家，雖創下歷史新高，但相比今年1月9,775家數據，歷經半年全國家數僅新增70家，成長家數為近五年來最低。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，與過去五年同期動輒增加百家以上規模，今年市場量增數跌破百家大關，在整體政經環境不樂觀下，恐怕將加速不動產經紀業者汰弱留強。

據內政部近四年數據，截至今年6月為止，全國經紀業設立備查家數達9,845家，與今年1月相比僅增加70家，較2021年至2024年上半年動輒成長二、三百餘家，顯示2025年不動產經紀業發展面臨挑戰。

賴志昶指出，房市前景發展詭譎多變，前有政府打炒房政策壓抑，後又有國際局勢動盪，讓國內投資置產族群出手謹慎，剛性需求買方更掀觀望氣息，全國不分南北皆成為這波房市寒流的重災區。

在此情況之下，賴志昶分析，不動產市場難以吸引新加入業者投入，加上不少店頭面臨世代交替，過去四年經紀業大舉成長、整體經營規模大幅擴展的情勢「已經回不去了」。

住商機構企研室執行總監徐佳馨分析，隨著市場主力漸往剛性需求、首購族群轉移，業者生態已與過去截然不同，未來業者強者恆強現象將加劇，小品牌成長空間受到影響。

惟徐佳馨表示，面臨市場趨冷，除了業者仍有「再拚一下」心態，以及目前包租代管也提供穩定收入，加上經紀業的營業保證基金要退還需1~2年時間，認為目前經紀業備查家數成長速度減弱，僅是反映業者放緩進場的腳步，實際是否有如各界所云出現「倒店潮」，仍需持續觀察。

內政部統計，今年6月全國包含代銷、仲介等不動產經紀業的設立備查家數達9,845家，雖創下歷史新高，但相比今年1月9,775家數據，歷經半年全國家數僅新增70家，成長家數為近五年來最低。住商機構提供
內政部統計，今年6月全國包含代銷、仲介等不動產經紀業的設立備查家數達9,845家，雖創下歷史新高，但相比今年1月9,775家數據，歷經半年全國家數僅新增70家，成長家數為近五年來最低。住商機構提供

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