快訊

沈慶京提2億人保被打槍！法院諭知隱匿身分 柯文哲拿麥克風酸這1句

不是日本！走過37國 他感嘆最友善國家被美列為「邪惡政權」

將有颱風生成周五、周六最接近 氣象署：2地先後受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

昶瑞機電啟動員工持股信託 鞏固人才打造幸福企業

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
昶瑞機電總經理楊偉成（左二）出席員工持股信託簽約儀式，期望透過此計畫留才並協助員工規劃退休。昶瑞提供。
昶瑞機電總經理楊偉成（左二）出席員工持股信託簽約儀式，期望透過此計畫留才並協助員工規劃退休。昶瑞提供。

昶瑞機電（7642）14日宣布與玉山銀行合作，啟動「員工持股信託計畫」。昶瑞表示，此舉不僅是為了協助員工提早準備退休金，更希望能藉此強化留才誘因，提升企業向心力。

昶瑞指出，這項員工持股信託方案由玉山銀行擔任信託機構。員工可自行決定每月定額提撥薪資參與，公司也將提供相對應的獎勵配比。透過長期持有公司股票，員工將能共享公司成長紅利，建立「員工與公司共好」的局面。

董事長蔡翔如表示，人才是公司最重要的資產，啟動員工持股信託除了提供同仁穩健的資產累積工具，也展現公司對未來長期發展的信心。他期盼藉由此制度，鼓勵同仁積極參與公司經營成果，並為退休生活預作準備。

昶瑞表示，在產業快速變遷的當下，企業競爭力已不僅限於產品與技術，人才的穩定與培育也日益重要。此次與玉山銀行合作，除了強化員工歸屬感，也展現公司深耕台灣、善盡企業社會責任的承諾。

昶瑞強調，未來將持續優化員工福利措施，打造更具幸福感與向心力的工作環境，讓每位同仁都能與公司一同成長，以「靈巧、應變、差異、真誠」的核心理念，實現「智慧轉動、永續綠能」的企業願景。

退休金 玉山銀行

延伸閱讀

街口母公司查什麼？單日網路聲量破萬 始末一次看懂

一銀首波進駐高雄亞資中心 為高資產客戶打造價值共創基地 財管業務再升級

整理包／街口支付母公司遭查封！海角36億為何？用戶有影響嗎？一次看懂

法院赴街口金科執行查封 街口支付：與母公司獨立營運、用戶權益不損

相關新聞

上半年六都推案量達1.2兆 賴正鎰：下半年恐腰斬、房市將盤整一年以上

鄉林不動產15日發布今年上半年六都預售推案量，推案戶數達47,657戶，年增7.9%；總銷1兆2,360億元，年增4.7...

獨／台泥風波不斷 高雄鋰電廠爆炸後又爆太陽能工程款爭議

台泥集團旗下三元能源科技高雄小港電池廠昨發生鋰電池爆炸火警，導致15名員工與消防員輕傷，廠區並監測出有毒氣體氫氟酸，遭勒...

南京紅姐1700男約事件震撼！小王小大：台中「一樓一鳳」同樣反映情感現象

南京近期爆紅的「紅姐」事件引發台灣社群熱議，38歲的紅姐雖外型不符主流審美，卻號稱曾與近1700位男性有過約會與互動，讓不少台灣網友驚呼：「第一次覺得人生很失敗，居然輸給紅姐！」小王小大節目開頭坦言，

昶瑞機電啟動員工持股信託 鞏固人才打造幸福企業

昶瑞機電（7642）14日宣布與玉山銀行合作，啟動「員工持股信託計畫」。昶瑞表示，此舉不僅是為了協助員工提早準備退休金，...

三重潛力區深耕40年在地建商不推小坪數 「務實價+稀缺品」磁吸換屋族

近年房市走向小宅化發展，中大坪數反成稀有產品，受換屋族青睞。深耕三重40年的寶石建設，日前推出新北市三重左岸的「寶石承岳...

台中沙鹿總戶數年增雙位數 雙捷運題材為房市增溫

台中沙鹿區近年人口與總戶數雙雙成長，2024年總人口正式突破10萬，近三年戶數更增加逾5,000戶，年增率達10.9%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。