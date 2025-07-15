昶瑞機電啟動員工持股信託 鞏固人才打造幸福企業

昶瑞機電（7642）14日宣布與玉山銀行合作，啟動「員工持股信託計畫」。昶瑞表示，此舉不僅是為了協助員工提早準備退休金，更希望能藉此強化留才誘因，提升企業向心力。

昶瑞指出，這項員工持股信託方案由玉山銀行擔任信託機構。員工可自行決定每月定額提撥薪資參與，公司也將提供相對應的獎勵配比。透過長期持有公司股票，員工將能共享公司成長紅利，建立「員工與公司共好」的局面。

董事長蔡翔如表示，人才是公司最重要的資產，啟動員工持股信託除了提供同仁穩健的資產累積工具，也展現公司對未來長期發展的信心。他期盼藉由此制度，鼓勵同仁積極參與公司經營成果，並為退休生活預作準備。

昶瑞表示，在產業快速變遷的當下，企業競爭力已不僅限於產品與技術，人才的穩定與培育也日益重要。此次與玉山銀行合作，除了強化員工歸屬感，也展現公司深耕台灣、善盡企業社會責任的承諾。

昶瑞強調，未來將持續優化員工福利措施，打造更具幸福感與向心力的工作環境，讓每位同仁都能與公司一同成長，以「靈巧、應變、差異、真誠」的核心理念，實現「智慧轉動、永續綠能」的企業願景。