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三重潛力區深耕40年在地建商不推小坪數 「務實價+稀缺品」磁吸換屋族

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
三重左岸「寶石承岳」鎖定中大坪數市場稀缺帶。圖／業者提供
三重左岸「寶石承岳」鎖定中大坪數市場稀缺帶。圖／業者提供

近年房市走向小宅化發展，中大坪數反成稀有產品，受換屋族青睞。深耕三重40年的寶石建設，日前推出新北市三重左岸的「寶石承岳」，喊出比右岸單價低20萬元的務實價，挾著中大坪數優勢，潛銷一個多月就去化逾兩成。

自去年9月19日央房打房後，預售市場大降溫，今年4月愛山林董事長祝文宇率先喊出讓利價，打出個案將打市價7~8折的價格大戰，掀起一波讓利潮，不少建案也跟上這一波趨勢，在讓利風波下更促進區域買氣，其中三重左岸因擁有軌道、河岸雙重優勢，但單價卻與右岸差20萬元以上，吸引自住、換屋族群目光。

專家表示，新北三重房市買氣續熱，尤其是二重疏洪道重劃區左岸交易活絡，根據實價登錄統計，近一年成交高達553戶，平均每月售出超過40戶，新案成交價約落在74.45萬元，且已有個案站上90萬大關，其中「潤泰CITY PARK」已出現114.56萬元的高樓層實價紀錄，但同樣軌道與河岸條件，卻出現明顯價差，這就是左岸正在啟動的低基期紅利。

值得一提的是，儘管市場受到打房壓抑，但換屋族對中大坪數產品需求度卻不低，反而趁此時積極看房，在地建商寶石建設就鎖定左岸長期置產與換屋需求，新案「寶石承岳」規劃2棟地上19層大樓，主力坪數為45~58坪，涵蓋3~4房格局，填補區域中大坪數產品真空，同時相較右岸動輒破百萬單價，該案坐擁交通、綠帶、行政資源，卻以實惠的價格帶優勢切入市場，具備抗跌與增值條件。

寶石建設指出，深耕三重40多年，熟悉區域需求，因此逆勢推出中大坪數產品，且觀察過去推出的建案，交屋客戶中有七成為三重在地族群，且貸款成數普遍僅三成，顯示購屋族群購買力強、認同度高。

此次推出的指標案寶石承岳」更強化建築本體品質，導入法國聖戈班隔音墊、中空樓板與大信防水工法，提升隔音、隔熱與防水機能，並提供10年防水保固，對講究生活品質的換屋客層而言，這樣的高規格配置已成必要條件。

海悅國際專案經理陳一鴻表示，打炒房後已揮別過去短期投資轉向長期置產，不少買方不再迷信小坪數轉手，反而重視產品實用與家庭成長空間。

陳一鴻表示，隨著三重左岸逐步兌現城市規劃藍圖，「寶石承岳」不只是搶搭房市增值列車，更卡位中大坪數市場稀缺帶，在雙北百萬房價壓力持續擴大之際，左岸仍有合理進場空間，成為下階段購屋族與資金布局的重要觀察點。

此外，三重左岸未來發展潛力大，不僅將成為「新北市第二行政園區」，根據新北市政府規劃，預計有七大局處即將進駐，群光電子、東森電視、全球人壽、玉山希望大樓等企業總部也已卡位，上市建商、北市知名婦產科也將進駐插旗，在總部經濟與金融媒體就業進駐，不僅推升地區機能與就業人口，也為住宅市場注入強大剛需。

三重左岸示意圖。圖／業者提供
三重左岸示意圖。圖／業者提供
三重左岸「寶石承岳」鎖定中大坪數市場稀缺帶。記者朱曼寧／攝影
三重左岸「寶石承岳」鎖定中大坪數市場稀缺帶。記者朱曼寧／攝影

房市 建案 建商

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