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台中沙鹿總戶數年增雙位數 雙捷運題材為房市增溫

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市沙鹿區總戶數年增雙位數，雙捷運題材為房市增溫。記者宋健生/攝影
台中市沙鹿區總戶數年增雙位數，雙捷運題材為房市增溫。記者宋健生/攝影

台中沙鹿區近年人口與總戶數雙雙成長，2024年總人口正式突破10萬，近三年戶數更增加逾5,000戶，年增率達10.9%，創歷年新高，展現強勁的人口紅利與居住需求。隨著捷運藍線與橘線雙軌建設加速推進，交通利多進一步放大區域發展潛力，吸引建商卡位沿線熱區，推案動能不斷。

近期包括金昌隆建設「麗景風和」、精銳建設「精銳南斗路新案」，以及富宇、坤悅等品牌建商都陸布局沙鹿。

市場熱度也反映在預售交易表現上，近一年沙鹿大樓華廈預售案累積交易量達737筆，其中單價突破4字頭的交易高達429筆，顯示市場對沙鹿發展潛力大有信心。

有捷運題材加持的新案，包括金昌隆建設在台中國際機場特區推出的「麗景風和」，以及精銳、富宇、坤悅等，都坐擁捷運紅利。

其中，「麗景風和」坐落於機場車程僅約5分鐘的核心生活圈，緊鄰捷運橘線O03站與國道三號，串聯城市與國際雙軸動脈，對外交通條件優勢明顯。該案基地面積逾千坪，三面環綠且正對4,084坪的公館公園，為區域罕見能兼顧景觀視野與生活機能的首排公園宅。

格局規劃40至48坪純三房，戶戶樓高3.4米且三面採光，其中四分之一戶型更享四面採光，在交通、環境與產品條件俱佳的加乘效應下，深受中科園區科技新貴及航空產業專業人士青睞，目前最高成交單價已站上4字頭，以總價2,469萬元成交。

「麗景風和」資深專案經理郭玉珍指出，隨著房市逐漸回歸基本面，自住買盤重新成為市場主力。過往市場對小坪數、高坪效產品的熱捧明顯降溫，現今購屋族更重視實際居住品質與長期舒適性。

此趨勢促使品牌建商積極調整產品策略，回歸以實用機能為核心的規劃方向。主力產品也轉向三房以上、空間配置完整的住宅型態，以滿足自住客的剛性需求。

精銳建設近年也積極佈局海線，將在沙鹿南側區段推出「精銳南斗路新案」，距離藍線B7弘光科大站車程僅5分鐘，規劃38至44坪、三至四房的產品，據悉尚未公開，即吸引近700組客戶留單。

同樣位於沙鹿且鄰近捷運b4站的新建案，還有富宇建設「富宇光嶼」，根據實價登錄揭露，最高成交單價為46.45萬元；另有坤悅「興安段」新案將於近期公開。

住商不動產沙鹿向上加盟店長黃義庭指出，沙鹿區具備「人口成長、交通利多、建商推案」三大關鍵支撐，加上捷運藍線與橘線雙軌加乘效應，逐步形成台中海線房市新興重鎮。相較於市區房價已高檔盤整，沙鹿不僅仍有發展空間，總價亦相對親民，吸引中科新貴、航空從業人員與首購族群目光。

黃義庭表示，隨著人口紅利持續發酵，剛性需求穩定釋出，加上品牌建商陸續推出具產品優勢與地段價值的新案，沙鹿房市未來幾年可望持續穩健上行，成為置產自住雙軌並重的熱區首選。

沙鹿區近期指標新案一覽。資料來源：市調、業者
沙鹿區近期指標新案一覽。資料來源：市調、業者
金昌隆「麗景風和」、精銳南斗路新案及富宇、坤悅等品牌建商都陸續佈局沙鹿。記者宋健生／攝影
金昌隆「麗景風和」、精銳南斗路新案及富宇、坤悅等品牌建商都陸續佈局沙鹿。記者宋健生／攝影
沙鹿區近三年總戶數變化一覽。資料來源：台中市民政局
沙鹿區近三年總戶數變化一覽。資料來源：台中市民政局

捷運 房市 建商 實價登錄

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