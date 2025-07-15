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下半年連假增將持續推升跨境旅遊 經部：免稅店及空廚業者業績續創高

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
連假出遊示意圖。聯合報系資料照
連假出遊示意圖。聯合報系資料照

經濟部統計處指出，隨疫後國境全面解封，2024年我機場旅客為6,396萬人次，已回升疫情前近9成，預期下半年國定連續假期增加，將進一步推升跨境旅遊熱潮，可望挹注免稅店及空廚業者全年營收持續成長。

觀察交通部民用航空局資料顯示，隨疫後國境全面解封，2023年機場旅客人次年增率大幅攀升236.1%，2024年續增22.9%，機場旅客為6,396萬人次，雖未達疫情前2019年之高峰，但已回升近9成。

經濟部指出，今年以來航空業者積極拓展航點，加上來台轉機人次攀升下，114年1-5月國際航線旅客達2,143萬人次，已超越疫前水準(108年1-5月之2,001萬人次)，亦為114年1-5月機場旅客人次成長7.5%的主要貢獻來源。展望未來，預期下半年國定連續假期增加，將進一步推升跨境旅遊熱潮，可望挹注免稅店及空廚業者全年營收持續成長。

經濟部表示，免稅店及空廚的主要客源為機場進出旅客。其他綜合商品零售業中之「免稅店」係經海關核准，提供旅客購買免稅商品的零售店，疫情期間因國境管制措施，免稅店營運慘淡，甚至關閉部分商店因應，致其他綜合商品零售業2020年及2021年營收分別年減29.3%及9.9%，連續2年負成長；2022年起隨國境逐步解封，機場旅客人次漸次回升，致各年免稅店營收增幅均明顯優於整體零售業，並推升其他綜合商品零售業在排除春節因素影響下，自2022年6月以來已連續35個月正成長。

在空廚方面，經濟部指出，空廚為推升外燴及團膳承包業營收超越疫前水準的重要助力。外燴及團膳承包業中之「空廚」主要提供飛機上旅客與機組人員飲食，疫情期間因國境封鎖及防疫管制措施影響團膳及空廚營運，致外燴及團膳承包業2020年及2021年營收分別大幅年減17.8%及8.2%。

惟空廚業者致力於多角化經營以降低衝擊，透過與便利商店聯名推出鮮食，以及在超市量販及網路平台等販售冷凍食品，積極拓展銷售通路，2022年空廚營收轉呈正成長74.2%，之後隨國境全面開放，航班旅運人次大幅回升，加上團膳業者回復正常營運，推升外燴及團膳承包業2023年及2024年營收分別年增45.7%及13.3%，規模值均已超越疫情前水準，2025年1-5月續年增9.7%，全年營收可望再締新猷。

零售業 連續假期 航空業 經濟部 疫情 營收 機場

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