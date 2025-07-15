六都最高漲跌區出爐 台南佳里區房價跌回1字頭、台中這區竟下修12%
根據內政部不動產資訊平台資料，六都中下跌最多的區域則是台南市佳里區，每坪成交均價從2字頭跌回1字頭，跌幅16.8%。台中市大甲區也下修12.4%，高雄市林園區則年跌9%。
第一建經研究中心副理張菱育指出，台中市跌幅最大的大甲區，屬於人口外移區，剛性需求較清淡，加上新推案較少，房價欠缺高價新案供給，價格表現因而相對弱勢。
張菱育表示，高雄市林園區則因距離市中心遠，且以工業區為主，對買盤而言抗性較大，所以均價雖維持在平實的1字頭，但市場需求度較低，房價支撐力道也較薄弱。
觀察六都當中各行政區漲跌幅最高的行政區，以桃園市大溪區年漲幅36.6%居冠，從去年平均每坪成交價約18.9萬元，攀升至今年每坪成交均價約25.8萬元；台南市善化區和新北市汐止區，年漲幅也超過兩成。漲最少的是台北市大同區，也有11%的增幅。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大溪以觀光聞名，屬於低住宅開發區，近年政府積極改善交通建設，包括埔頂客運轉運站將在2027年完工，未來捷運綠線可望延伸大溪頂埔，提升大溪的交通運輸和觀光品質，對房價基期相對低的大溪來說，挹注房市利多，房價增幅也較明顯。
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