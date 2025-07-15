快訊

中職／明星賽公布完整名單 全壘打大賽4人退賽補進宋晟睿+陳晨威

「健康典範」55歲男罹肺癌！醫師問診揪元兇 竟是妻太愛抱怨

助理遺孀批冷血霸凌 葉元之直球對決：我絕對不是慣老闆

六都最高漲跌區出爐 台南佳里區房價跌回1字頭、台中這區竟下修12%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據內政部不動產資訊平台資料，六都中下跌最多的區域則是台南市佳里區，每坪成交均價從2字頭跌回1字頭，跌幅16.8%。台中市大甲區也下修12.4%，高雄市林園區則年跌9%。台灣房屋集團提供
根據內政部不動產資訊平台資料，六都中下跌最多的區域則是台南市佳里區，每坪成交均價從2字頭跌回1字頭，跌幅16.8%。台中市大甲區也下修12.4%，高雄市林園區則年跌9%。台灣房屋集團提供

根據內政部不動產資訊平台資料，六都中下跌最多的區域則是台南市佳里區，每坪成交均價從2字頭跌回1字頭，跌幅16.8%。台中市大甲區也下修12.4%，高雄市林園區則年跌9%。

第一建經研究中心副理張菱育指出，台中市跌幅最大的大甲區，屬於人口外移區，剛性需求較清淡，加上新推案較少，房價欠缺高價新案供給，價格表現因而相對弱勢。

張菱育表示，高雄市林園區則因距離市中心遠，且以工業區為主，對買盤而言抗性較大，所以均價雖維持在平實的1字頭，但市場需求度較低，房價支撐力道也較薄弱。

觀察六都當中各行政區漲跌幅最高的行政區，以桃園市大溪區年漲幅36.6%居冠，從去年平均每坪成交價約18.9萬元，攀升至今年每坪成交均價約25.8萬元；台南市善化區和新北市汐止區，年漲幅也超過兩成。漲最少的是台北市大同區，也有11%的增幅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大溪以觀光聞名，屬於低住宅開發區，近年政府積極改善交通建設，包括埔頂客運轉運站將在2027年完工，未來捷運綠線可望延伸大溪頂埔，提升大溪的交通運輸和觀光品質，對房價基期相對低的大溪來說，挹注房市利多，房價增幅也較明顯。

觀光 房市 房價 平台 內政部

延伸閱讀

網拍闆娘疑惑「台北人不寫行政區」 在地人揭道路特性：都寄得到

丹娜絲颱風重創家園…恐再下暴雨 台南宣布12行政區明停班停課

預估山區雨量大 高雄宣布5行政區明天停班停課

影／南迴公路爆發土石泥流 大溪、南興兩路段交通受阻

相關新聞

南京紅姐1700男約事件震撼！小王小大：台中「一樓一鳳」同樣反映情感現象

南京近期爆紅的「紅姐」事件引發台灣社群熱議，38歲的紅姐雖外型不符主流審美，卻號稱曾與近1700位男性有過約會與互動，讓不少台灣網友驚呼：「第一次覺得人生很失敗，居然輸給紅姐！」小王小大節目開頭坦言，

獨／台泥風波不斷 高雄鋰電廠爆炸後又爆太陽能工程款爭議

台泥集團旗下三元能源科技高雄小港電池廠昨發生鋰電池爆炸火警，導致15名員工與消防員輕傷，廠區並監測出有毒氣體氫氟酸，遭勒...

下半年連假增將持續推升跨境旅遊 經部：免稅店及空廚業者業績續創高

經濟部統計處指出，隨疫後國境全面解封，2024年我機場旅客為6,396萬人次，已回升疫情前近9成，預期下半年國定連續假期...

台中水湳超級巨蛋襲來！千億重大建設房市立於不敗之地

台中新興重劃區激烈對決，水湳經貿園區憑藉千億重大建設紅利，穩坐中台灣關注焦點。近期台中市政府更釋出「超級大巨蛋」拍板落腳...

輝達落腳北士科中央核准專案地上權 北市朝合意解約談判

輝達落腳北士科，但因地上權仍屬新壽的歸屬問題卡關。北市府認為最佳解方是先與新壽合意解約，再透過專案地上權給輝達，日前市府...

一年來首見下滑！北市住宅價格鬆動 估價師曝未來走勢

台北市地政局發布最新市場動態，今年第1季住宅及預售屋買賣市場交易量皆持續減少，首季住宅價格指數129.65，較前一季減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。