輝達落腳北士科中央核准專案地上權 北市朝合意解約談判

輝達落腳北士科，但因地上權仍屬新壽的歸屬問題卡關。北市府認為最佳解方是先與新壽合意解約，再透過專案地上權給輝達，日前市府函文內政部，能否核准專案地上權，內政部昨回函表示市府可自訂辦法後辦理。據了解，市府將就此函覆，後續朝「合意解約」與新壽談判。

知情人士透露，目前新光人壽最希望的解方是將T17、18的地上權轉讓給輝達，不過北市府顧慮，地上權轉讓違背契約，後續也會遭質疑有圖利之嫌。所以北市府認為最好方式應是與新光先合意解約，再透過地上權案給輝達使用。

但儘管土地徵收條例有「專案讓售」規定，不過過去並無「專案設定地上權」規定，加上輝達又不想買地，所以北市府這次函文中央，是要確認儘管母法無明文規定專案設定地上權，北市府是否可專案將地上權招租給輝達，不需要重新公開招標增加其不確定性，內政部昨天的函覆，等同是同意讓北市府將規定訂出來。

根據昨天內政部的函覆內容，內政部表示，台北市政府如考量本案有專案設定地上權予特定對象使用必要，得於「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」訂定相關規定後辦理。

知情人士說，這次中央回文同意地方政府可自訂專案地上權辦法，後續市府就可以朝合意解約方向，與新光人壽談判。