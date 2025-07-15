台中水湳超級巨蛋襲來！千億重大建設房市立於不敗之地

台中新興重劃區激烈對決，水湳經貿園區憑藉千億重大建設紅利，穩坐中台灣關注焦點。近期台中市政府更釋出「超級大巨蛋」拍板落腳「創研一」基地，再度推升區域房市熱度。

其中，最新話題建案「泰御SKY ISLAND」，坐擁中央公園與超巨蛋雙重地利，攜手當代建築大師團隊，打造26層跨時代空嶼建築，預約地標級經典，為水湳再添城市風景線。

台中房市利多建設集中14期、水湳。目前，14期重劃區正處開發高峰期，受益於漢神洲際購物廣場即將開幕，以及台中巨蛋的主體工程進行，成為一線建商競爭最激烈的關鍵區域。

業者指出：「短短三年間，14期房價從4字頭一路飆升到8字頭，不僅是房市景氣帶動，更多購屋族看準緊鄰水湳經貿園區的含金量。」

而相較14期，水湳經貿園區本身坐擁核心地段與建設利多，擁有占地20萬坪中央公園、相當於2.6座台北大安森林公園，是全台最大的城市公園，加上即將要完工的綠美圖、台中國際會展中心、水湳轉運中心等，工程全面進入收尾階段，建設效益完全看得到。

台中市長盧秀燕近期宣布，「台中超巨蛋」將正式進駐水湳、逢甲共善樓對面，未來將成為中台灣最強展演與運動地標，當地業者直呼：「這是錦上添蛋」。隨著建設利多持續釋出，水湳經貿園區再度成為市場矚目焦點，周邊房市聲勢看漲，發展潛力備受看好。

當地業者說：「水湳不是未來，而是現在卡位首選，重大建設看得到、摸得到，價格卻尚未完全反映，就是最好的進場時機。」

水湳經貿園區不僅建設到位，更吸引普立茲克建築大師團隊進駐，如中國醫、逢甲共善樓、綠美圖等爭相展現設計實力，使水湳猶如「建築展示櫥窗」，也讓一線品牌建商包含雙橡園、華固、泰御等搶進推出頂級豪宅大案，外觀爭奇鬥妍，構築國際城市新風貌。