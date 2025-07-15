南京紅姐1700男約事件震撼！小王小大：台中「一樓一鳳」同樣反映情感現象

南京近期爆紅的「紅姐」事件引發台灣社群熱議，38歲的紅姐雖外型不符主流審美，卻號稱曾與近1700位男性有過約會與互動，讓不少台灣網友驚呼：「第一次覺得人生很失敗，居然輸給紅姐！」小王小大節目開頭坦言，

2025-07-15 12:31