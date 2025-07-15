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南京紅姐1700男約事件震撼！小王小大：台中「一樓一鳳」同樣反映情感現象

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
中國紅姐爆紅事件席捲兩岸，小王小大節目深入剖析中國情感現象，並以台中「一樓一鳳」與八大產業為例，討論都市裡的人性、情感需求及其多元樣貌，引發社群熱烈討論。圖／摘自微博
中國紅姐爆紅事件席捲兩岸，小王小大節目深入剖析中國情感現象，並以台中「一樓一鳳」與八大產業為例，討論都市裡的人性、情感需求及其多元樣貌，引發社群熱烈討論。圖／摘自微博

南京近期爆紅的「紅姐」事件引發台灣社群熱議，38歲的紅姐雖外型不符主流審美，卻號稱曾與近1700位男性有過約會與互動，讓不少台灣網友驚呼：「第一次覺得人生很失敗，居然輸給紅姐！」小王小大節目開頭坦言，外表「真的不像主流審美，卻能吸引那麼多年輕男性」，更有網友戲稱「男生飢不擇食」，引來兩位主持人自嘲：「現代人到底在追求什麼？」

兩人進一步討論，紅姐能吸引大量男性，不只自信與幽默，更凸顯現代社會中情感、陪伴需求強烈。小大補充，類似的情緒與陪伴現象在台灣都市裡也有不同呈現。

她以台中知名的「一樓一鳳」與八大產業為例，指出「都市裡的真實其實很複雜，不僅僅是表面的性交易，而是反映出城市裡許多人對情感、認同與慰藉的渴望。」小王則分享，台中各區如中區、文心路等地，隨著都市發展，相關行業也有分級與分眾現象，展現都市人際互動與需求的多元。

節目中也提及，紅姐現象反映的其實是中國都會社會下的情感孤獨與陪伴焦慮。小大提醒，類似議題在台灣同樣值得關注，不該只以嘲諷角度看待，而應從社會心理、都市生活多角度剖析現代人際連結的變化。

小王強調：「很多熱門話題看似獵奇，背後其實都和現代人孤獨與心理壓力息息相關」。小大認為，隨著網路交友普及，傳統情感模式正在改變，外貌早已不是唯一決定條件「素食愛情、陪伴交易、獵奇心態，都在改變城市裡人與人的距離。」

◎本文內容已獲 小王小大愛房事 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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