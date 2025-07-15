一年來首見下滑！北市住宅價格鬆動 估價師曝未來走勢

台北市地政局發布最新市場動態，今年第1季住宅及預售屋買賣市場交易量皆持續減少，首季住宅價格指數129.65，較前一季減少0.81%，為近1年來首次下滑，預售屋全市平均單價較前期減少3.73%。

台北市估價師公會分析，首季買氣依舊呈現減弱態勢，主要是第七波信用管制持續影響市場交易動能及買方信心。

公會分析，由於銀行房貸水位接近上限，放款策略自113年第4季起轉趨保守，根據最新實價登錄數據，台北市114年第1季住宅買賣交易件數與總額分別較前一季減少8.3%與1.3%。

隨著交易量連兩季減少，價格亦出現鬆動。首季全市住宅價格指數為129.65，季減率0.81%，指數回落至113年第3季水準。

觀察住宅類型，公寓價格指數較前一季下降2.44%，已連續兩季下滑，反映中古公寓貸款不易與銀行緊縮房貸排擠裝潢預算的市場現況。

第1季住宅預售市場交易動能持續降溫，全市交易件數與總額皆較前一季減少約1成，減幅較前一季收窄。

12個行政區交易量有7區下滑。各行政區預售屋單價漲跌互見，內湖區與大安區減幅最明顯，分別下滑13%與7%，平均單價來到每坪104萬元與167萬元；松山區與萬華區則成長8%與7%，每坪單價150萬元與96.5萬元。

估價師公會分析，由於銀行資金放貸緊縮對住宅買賣市場形成直接衝擊，房市呈現「量縮、價微跌」的格局；預售市場因含有較高的投資性買盤，且第二屋貸款限制嚴格，使買方信心受創更深。展望未來，若成交量持續低迷，住宅價格將面臨進一步修正壓力。