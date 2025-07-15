獨／台泥風波不斷 高雄鋰電廠爆炸後又爆太陽能工程款爭議

台泥集團旗下三元能源科技高雄小港電池廠昨發生鋰電池爆炸火警，導致15名員工與消防員輕傷，廠區並監測出有毒氣體氫氟酸，遭勒令全面停工。未料今又傳出台泥轉投資的中橡集團旗下林園先進材料科技公司捲入工程款爭議，被下包商提告追討1800萬元工程尾款，爭議一波未平一波又起。中橡回應，該案已進入司法程序，不便對外說明。

事件起於3年前，合昇能源科技公司承攬林園先進材料科技「太陽光電發電系統統包工程」，合約金額為4077萬8690元，雙方同意追加1608萬餘元土木工程費，總工程費達5686萬2846元。然而林園先進僅支付3777萬餘元，扣除瑕疵扣款100萬元，尚欠1808萬餘元未清。

合昇將部分太陽能板工程轉發包給下包商武伽開發公司，不料合昇後續爆發財務危機，無力周轉，向下包商武伽開發借款，還將工程尾款債權轉讓與武伽，合昇最終仍跳票倒閉停業。

武伽主張，合昇結束營業前，簽署債權讓與契約書，同意由武伽向業主林園先進追討最後工程款1808萬元。據了解，林園先進以非直接簽約廠商拒付款項，中橡集團雖也出面多次協調，最後協商均破局。

武伽法定代理人黃國清今天表示，林園先進以合約對象為合昇能源，未與武伽公司直接簽約，且合昇停業，難以撥款予未具直接契約關係的第三方，對債權讓與效力存疑，已依法應對後續訴訟程序。