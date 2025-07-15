8年兩次轉售都寫「即將都更」 專家：這類騙人廣告都該查

針對日前房仲業者網內互打檢舉之亂，內政部日前召開會議，針對已成交，或委託銷售期間屆滿未下架的廣告，要求業者全面下架，違者將依《不動產經紀業管理條例》開罰6萬至30萬元，並於7月1日起開始稽查開罰。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，對此做法，有房仲贊同，也有房仲抱怨規範太嚴格。但買房子這件事，是多數民眾一輩子最大的支出，「誠實廣告」是最根本的要求，就他來看，政府做法並沒有過於嚴苛。

他表示，除了備受詬病的萬年釣魚物件外，「灌車位壓低房屋單價」手法也值得檢討，這種方式容易讓沒經驗的購屋族誤以為買到便宜的房子。

實務上房屋單價計算標準，應該把車位坪數與價格拆分出來，才能得到真實的單價。之前，售屋平台上大部份顯示的房價都灌進車位；有良心的會寫上「含車位價格」，沒良心的索性不標註。

另外，常見疑似不實用語，像是「百萬裝潢」、「超高投報」、「即將都更」、「明星學區」、「捷運Ｎ分鐘」、「屋主賠售」、「稀有釋出」等等，相關單位也應加強稽查。

何世昌舉例，有一間在8年內轉手二次的老公寓，前後二次刊登銷售都寫「即將都更」，有這麼久的「即將」嗎？讓人很想唱「我眼前的黑不是黑，你說的白是什麼白」。

何世昌表示，業者不能把不正常當成正常，提供消費者真實資訊，不僅是為自己的良知，也為消費者盡份心力，這樣子賺到的錢也花得安心。