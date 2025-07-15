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六都最強與最弱房市區曝 汐止新北第一、這區跌回1字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台南市佳里區房市示意圖。圖／台灣房屋佳里店提供
台南市佳里區房市示意圖。圖／台灣房屋佳里店提供

房市進入盤整期，台灣房屋集團趨勢中心根據內政部不動產資訊平台資料，觀察六都房價漲幅最高的行政區，桃園為大溪區，去年第1季均價每坪18.9萬元，今年第1季25.8萬元，年漲幅36.6%，不僅桃園最強，也是六都之冠。

新北市年漲幅最多為汐止區，從一坪38萬，漲到46萬，台南市為善化區，兩者漲幅都超過兩成。台中為大里區，高雄為橋頭區，年漲幅都在二成左右，漲幅最少的是台北市大同區，但也有11%增幅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大溪以觀光聞名，近年政府積極改善交通建設，包括埔頂客運轉運站將在2027年完工，未來捷運綠線可望延伸大溪頂埔，提升大溪的交通運輸和觀光品質，對房價基期相對低的大溪來說，挹注房市利多，房價增幅也較明顯。

台南善化和高雄橋頭則是受惠科技園區的產業利多，衍生的科技新貴居住需求，讓區域房市價量有撐。

台北房價高，漲跌幅有限，不過開發較早的大同區，受益台北雙星計畫以及西區門戶計畫的持續發展，去年每坪70.6萬元，今年78.6萬元，年漲幅達11.4%，主要

讓大同區興起老屋整合商機，不少都更或危老小宅新案，也助長了買氣和均價增幅。

另觀察房價跌幅最高行政區，台南市佳里區均價從2字頭跌回1字頭，跌幅16.8%，六都最多。台中市大甲區也下修12.4%，高雄市林園區則年跌9%。台北跌最多的是大安區，新北為八里區，桃園則是大園區。

台灣房屋佳里加盟店店長何平分析，佳里區為台南溪北地區的發展核心之一，但在房地產市場屬於蛋白區，房價基期低，產業議題也少，買盤靠在地換屋族支撐，漲勢也相對有限。

他表示，佳里去年第1季因有大量預售案交屋帶動行情，今年則受央行限貸令影響，讓換屋買方轉趨觀望，房價也隨之下修。目前預售開價約23~26萬元；新古屋成交單價18~22萬元、5~20年的中古屋單價約13~18萬元。

第一建經研究中心副理張菱育指出，台中跌幅最大的大甲區，屬於人口外移區，剛性需求較清淡，加上新推案較少，房價欠缺高價新案供給，價格表現因而相對弱勢。

高雄的林園區則因距離市中心遠，且以工業區為主，對買盤而言抗性較大，所以均價雖維持在平實的1字頭，但市場需求度較低，房價支撐力道也較薄弱。

張菱育表示，自去年下半年央行祭出第七波信用管制措施後，貸款條件趨嚴，房市買氣轉弱，也導致2025年首季呈現買賣雙方價格認知分歧的拉鋸戰。

由於大環境冷清，房市回歸基本面，波動主要反映區域供需差異與產品條件，六都各行政區出現「漲跌互見」的盤整局面，田於利率、關稅等因素持續影響市場，房市信心仍有待提振，區域間的表現也可能更加分歧。

六都漲跌幅最高行政區。資料來源／台灣房屋
六都漲跌幅最高行政區。資料來源／台灣房屋

房市 房價 大同

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