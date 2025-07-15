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傳賴總統8月出訪中南美、過境美國 總統府回應了

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統8月將出訪巴拉圭。美聯社
賴清德總統8月將出訪巴拉圭。美聯社

根據《世界日報》15日獨家報導，賴清德總統預計8月到中南美洲友邦國事訪問，出訪行程將過境美國紐約及德州達拉斯。對此，總統府發言人郭雅慧表示，沒有相關說明，一如過去，如果有確定安排會適時向國人公布報告。

據報導，賴總統預計8月到中南美洲友邦國事訪問，出訪行程將過境美國紐約及德州達拉斯，這是他就職總統後，第二度出訪。依計畫，賴總統將訪問位於南美洲的巴拉圭（Paraguay）、位於中美洲的瓜地馬拉（Guatemala）與貝里斯（Belize）三個台灣的邦交國。

報導指出，外交部長林佳龍稍早已到訪過紐約及達拉斯，預作行程安排。林佳龍也於7月11日在臉書上貼出到訪巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯三國的「榮邦計畫」，並在當地介紹台灣的農產品，應是為賴總統出訪作前導安排。

據了解，賴總統此行，過境美國仍是出訪的重頭戲；賴總統也可能在行程當中，宣布向美國大規模採購民航客機。依往例，總統出訪仍會有台灣重要的企業界人士同行，除了國營事業外，也可能會有半導體或綠能光電業者陪同，預計會在友邦宣布台灣的投資或貿易計畫。

據悉，賴總統率領的訪問團將先過境紐約，僑界會舉行僑宴歡迎；回程過境達拉斯，預計也會慰勉僑胞。至於會否在這兩個城市與美國的官員或議員見面或通話，則是另一個外界關注焦點。由於距離出訪還有一段時間，不排除行程還會出現變化。

知情人士表示，賴總統原本有意在今年初即安排出訪，但考慮到美國也才政權交替，川普第二次就任總統，政事繁忙，因此出訪計畫延後。報導指出，中央社14日晚間自巴拉圭發布巴國總統潘尼亞在一項座談會上，宣布賴總統將在30天內訪問巴國新聞，但稍後又拿掉稿子。

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