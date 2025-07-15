景順：全球分化和政策不確定性 主權投資者對中國大陸市場興趣升溫

根據第十三份年度《景順全球主權資產管理研究》(連結)顯示政治因素和政策決策已成為投資策略的核心驅動因素，促使主權投資者從根本上重新評估投資組合構建及風險管理。新興市場仍是主權財富基金的戰略重點，但組合內部的優先次序正在發生轉變，主權財富基金正採取更加精挑細選的投資方法，且對中國大陸市場的興趣明顯回升。

儘管地緣政治緊張局勢(88%)和通膨壓力(64%)仍是主權財富基金及各國央行面臨的主要短期風險，但59%的受訪者表示，對金融市場過度波動的擔憂有所加劇，遠遠高於2024年的28%。近90%的受訪者認為地緣政治競爭將是引發波動的主要因素，而85%的受訪者預計保護主義政策將使已開發國家的通膨持續存在。最值得注意的是，62%的受訪者現在認為去全球化對投資報酬構成重大威脅。

景順亞洲(日本除外)行政總裁Martin Franc表示：「自我們啟動這項研究以來，全球政治形勢加劇緊張，這使得過去主要受經濟因素及分析影響的投資決策變得更加複雜而且不確定。在此情況下，特別是對於著重長線投資的投資人而言，要建立一個在不同市場周期都能表現出色的投資計劃，風險控管及投資組合的穩健相當重要。」

景順的此項研究已成為主權投資者活動的領先指標，調查涵蓋來自全球83家主權財富基金與58家央行的141位高階投資專業人士，包括首席投資總監、各資產類別主管與投資組合策略師，這些機構合計管理資產總額達27兆美元。

研究發現，投資組合構建的其中一個關鍵轉變是受訪者更多地採用主動型策略。主權財富基金的投資組合平均70%以上採用固定收益及股票的主動型策略。調查顯示，52%的主權財富基金計劃在未來兩年增加主動型股票配置，47%則計劃增加主動型固定收益配置。這一轉變在大型機構中最為明顯，在資產管理規模超過1,000億美元的主權財富基金中，有75%在過去兩年已轉向更主動的股票策略，而在中型基金及小型基金中，這個比例分別為43%及36%。

中國大陸已成為新興市場投資中的第二大優先項目，59%的受訪者將中國列為高度或中度優先市場，這是自2024年以來的重大轉變，可能顯示投資人正將中國從整體新興市場中獨立出來，作為單獨配置項目。

大多數受訪者(59%)預計未來五年將增加對大陸配置，其中，亞太區主權財富基金的比例為88%，北美主權財富基金的比例為73%。主權財富基金認為，具吸引力的當地報酬(71%)、多元化效益(63%)及擴大外國投資者市場進入(45%)是加碼大陸資產的驅動因素。中國最具吸引力的投資領域是數位科技和軟體(89%)、先進製造和自動化(70%)以及潔淨能源和綠色科技(70%)。

受訪者普遍對大陸的創新能力持樂觀態度，對更廣泛的經濟轉型的看法不一。值得注意的是，78%的受訪者認為大陸科技及創新領域將具有全球競爭力，而認為中國將成功從出口導向型經濟轉向消費導向型經濟的受訪者比例為48%。

Martin Franc表示：「市場逐漸形成共識，中國蘊藏著獨特且具有吸引力的機會，尤其是在其不斷發展的科技生態系統相關的機會。投資人越來越相信中國在關鍵科技領域的創新領導地位，吸引投資人爭相投資。有利的政策和具競爭力的國內市場，讓創新技術得以迅速擴展並獲得競爭優勢，全球投資人正將中國投資視為其資產配置的支柱，以實現其投資組合目標。」