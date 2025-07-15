中市輔導特定工廠合法化再添一家 奇威爾工業霧峰一廠通過用地變更

台中市政府輔導在地企業轉型合法經營，位於霧峰區的奇威爾工業有限公司霧峰一廠近日正式通過用地變更核准，成為台中市第34家通過變更的特定工廠。經濟發展局指出，該案成功推動合法化流程，亦導入太陽光電與綠帶植栽，展現企業兼顧產業升級與低碳轉型的具體成果。

奇威爾工業總經理陳金榮說，公司專注於鋁製建築構件的設計與製造，產品涵蓋鋁格欄、鋁欄杆等，並廣泛應用於住宅、商辦及公共工程。多年來以「結構與美感並重」為設計理念，龍寶、惠宇、富宇、陸府等多家知名建商都是該公司客戶，深獲市場信賴。

陳金榮感謝台中市政府經發局提供全程諮詢與輔導，協助公司在短時間內完成複雜程序，快速邁向合法化。他說，合法設廠不僅提升品牌形象與客戶信心，更是強化競爭力的關鍵一步，未來公司也將持續擴大產能，創造在地就業與產值。

經發局說，奇威爾2010年申請特定工廠納管，前年取得特定工廠登記，去年7月再申請用地變更，期間歷經三階段審查，皆順利通過。此次變更是依既有建物辦理補照，設置完整隔離設施與綠帶，無須拆除即可符合法令規範，預估可帶動3400萬元投資、年營收提升至5千萬元，創造就業機會，並同步建置212.85千瓦屋頂型太陽光電與逾200平方公尺綠帶空間，展現企業綠色永續的經營理念。

經發局說，奇威爾工業的案例是市府工廠合法化政策的成功典範，且落實「工廠合法化＋升級化」政策，未來將持續主動協助業者導入合法經營與綠能設施，打造合法、安全、永續的產業環境。