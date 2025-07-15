富邦產旅平險擴大保障 納入法傳病與日本醫療代墊服務

隨著暑期海外旅遊熱潮升溫，富邦產險宣布升級旅遊平安保險（旅平險）保障內容，將「法定傳染病」納入「海外突發疾病健康醫療保險」保障範圍，並針對國人旅日需求，新增「日本地區醫療費用代墊服務」，與國際SOS合作提供全方位海外緊急醫療支援。

富邦產險表示，考量旅遊期間面臨突發疾病風險，現已將如新型A型流感、新冠肺炎併發重症、登革熱等法定傳染病，正式納入海外醫療保障範疇。若旅客在海外確診相關疾病，所需的門診、急診與住院費用均可申請理賠，協助旅客安心就醫，提升保障完整性。

針對台人最常前往的日本地區，富邦產險進一步與國際SOS合作，擴大醫療支援服務，推出「住院醫療費用代墊」機制。投保富邦的「醫療加值或申根方案」者，若於日本發生突發疾病或意外住院，在完成授權並取得擔保償還證明後，可享有最高500萬日圓的住院費用代墊服務，有效減輕旅客面對高額醫療支出與語言障礙的壓力。

此外，國際SOS亦提供當地醫療機構轉介、線上即時翻譯、醫療轉送等後續服務，若有進一步醫療運送需求，可申請搭乘醫療專機，轉送費用最高可達6萬美元，打造更周全的海外保障網。