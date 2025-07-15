日本經濟華麗轉身 股債資產有望迎來全新盛世

安然度過7月5日大地震的末日預言後，前往日本旅遊的人數開始回籠，近期日圓創下歷年來新低紀錄，亦吸引許多哈日族紛紛搶進換匯。不過除持有日幣之外，還有更多元的方式可以享受日本景氣回春紅利。尤其在歷經30年的沉澱與改革後，日本股債資產即將迎來全新盛世。

柏瑞投信表示，走出失落30年的陰霾後，日本經濟正華麗轉身。不但GDP成長率由負轉正，貨幣政策邁向正常化，加上公司治理改革發揮成效，日本企業信心亦大幅回升。由於日本企業獲利強勁以及評價面合理，日本股市近年來吸引外資積極流入。

另方面，隨著日本企業海外發展需求日益強勁，日企美元債的發行活動亦逐步回溫。若透過有股有債的日本多重資產策略，有望全面掌握日本經濟轉型新契機。

柏瑞投信指出，自2020年以來，日本經濟、企業、政策全面轉變，包括擺脫通貨緊縮、經濟成長率提升以及勞工薪資成長創新高等，展現整體復甦的大好情勢，而機構法人也重拾對日本資產的熱情。例如，波克夏海瑟威控股公司自2019年開始購買日本商社股，並陸續於2023年6月、2025年3月兩度加碼持股，股神巴菲特更在今年股東會上表示，未來50年都不會賣出這些持股。

究竟日股魅力何在，可以深獲法人外資青睞？柏瑞日本多重資產基金預定經理人方定宇表示，從企業獲利成長率和價格來看，日本股市長年以來的每股盈餘累積成長率領先美歐成熟國家，但是日股的評價面卻是成熟國家中最低、股價亦長期處於被低估的狀態，而相對於漲多的美股更具有投資吸引力。

此外，日本證交所為改善日本企業的股東權益報酬率(ROE)、股價淨值比(P/B)，2021年大力推動公司治理改革與指數編製彙整，進一步為日股注入強心針，並帶動日本企業開始重整強化財務體質。另方面，多家日本企業亦積極實施股票回購與股利發放，積極優化資本結構。2024年日企股票回購金額屢創新高，亦成為支撐日股續揚的重要動能，更有助於吸引資金持續進場。

至於日本債市的機會又在哪裡？方定宇指出，由於美國總統川普希望各國加大對美投資、日本企業持續擴大海外業務以及期望更多海外投資人購買自家公司債，造就自2008年以來日企美元債的發行規模穩步提升。根據外資券商JP Morgan統計，截至2024年底的亞太債市規模約1.4兆美元，而日本在去年超越中國成為亞太美元債規模第一大的國家。

柏瑞投信表示，未來受惠於日企海外發展的強勁需求，日企美元債的發行量有望持續提升。而相比於日圓債，日企美元債更具吸引力。根據統計自2020年以來，日企美元債近五年累積報酬率優於日本日圓債。

柏瑞日本多重資產基金採用日本多重資產策略，為境內首檔同時聚焦日本股票、日企美元債的多重資產基金，優選高信評債券與潛力日股，股債並進精準布局未來成長。

在選債上，偏好日本金融債券，並著重在投資等級的信用評等。至於在選股上，採用柏瑞獨家生命周期分類研究(LCR)提升投資效率，以股六債四的經典配置捕捉日本資產未來增值潛力。惟上述配置仍將隨市況進行調整，並須留意日本股債市仍有波動風險。