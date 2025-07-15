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信義房屋廖瑀辰「看淡成交」把客戶當朋友 反成新秀關鍵

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋板橋重慶店專員廖瑀辰從業以來心態豁達，沒有侵略性地與客戶當朋友，反而獲得好成績。（圖:信義房屋是供）
信義房屋板橋重慶店專員廖瑀辰從業以來心態豁達，沒有侵略性地與客戶當朋友，反而獲得好成績。（圖:信義房屋是供）

當業務，一定要「很狼性」？信義房屋板橋重慶店專員廖瑀辰看中業務工作比較彈性，且有許多機會與人互動，選擇加入房仲業；但與許多業務不同，廖瑀辰從業以來心態豁達，只要求自己對每位客戶提出中肯、實在的建議，「成交與否，順其自然」，沒有侵略性地與客戶當朋友，反而讓許多人即使沒透過她買房，也願意向親友推薦這位房仲，入行半年不僅順利轉正，還奪下新秀獎。

廖瑀辰曾在高總價社區擔任游泳教練、電動機車銷售人員，也曾在家人建議下入伍，成為志願役憲兵。在過去的職涯歷練中，她逐漸摸索出自己的志趣與目標，「希望工作彈性、能靠自己努力賺錢，讓我能照顧家人，也希望常有機會與人互動」，於是決定轉行房仲業，加入信義房屋。

廖瑀辰說，房子總價高，不像汽機車或保險，可以詢問身邊親友有沒有購買意願，對於完全沒有老客戶資源的新人來說，最大的著力點就是把握公司資源；也剛好自己遇到的店長、學長姐不只傳授正確的銷售觀念，也很願意給新人成長空間，因此新人時期，她只要求自己做好一件事，「好好服務每位來店客」，深入探索客戶需求、進而提出實在的建議，「每個物件都有優缺點，客戶需求也各有不同，我能做的就是為他們分析買這戶物件是否適合？若不適合，也會直說。」

正因直言不諱、不為成交而用話術哄騙，廖瑀辰笑說，不少客戶最後真的沒透過她成交，但也因此介紹了其他有買賣屋需求的親友給她，成為她能順利轉正、甚至達標奪下新秀獎的關鍵。不只如此，她因曾有環島經驗，去過台灣很多鄉鎮，又有游泳、研究汽車等興趣，當遇到有共同話題的客戶，更能加深彼此互動，建立互信。

廖瑀辰自認不是個「有狼性」的房仲，雖會觀察其他標竿前輩「都怎麼做」，但並不因此給自己壓力，面對客戶就是盡力服務、協助解決問題，同時維持一貫有什麼、說什麼的風格，即使最後沒有業績進帳，也豁達看待。

正值畢業季，面對考慮入行房仲業的求職者，廖瑀辰也有獨特心法提供給新鮮人。她笑說，年輕人找工作，職場環境是否友善是一大關鍵，而房仲業務工作相對比坐辦公室更有彈性，且休假日可調配，蠻適合想照顧家庭、希望自由支配時間的人；另一方面，房仲也是高強度的工作，有許多專業知識需要累積，這時全直營體系對新鮮人就很友善，能有系統地學習，只要自己也不怕辛苦、「對的事情重複做」，總會有獲得收穫的時候。

信義房屋表示，信義房屋致力提供員工完善的教育訓練，及「晉升不看年資、年紀」的發揮舞台，只要有能力，都能發光發熱。適逢大學畢業季將至，徵才詳情可上信義房屋徵才網頁（https://hr.sinyi.com.tw/elite）查詢。

房仲 徵才 信義房屋

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