長榮鳳凰酒店礁溪打造期間限定奢華體驗 全龍蝦饗宴華麗登場

長榮鳳凰酒店（礁溪）持續深耕餐飲實力，繼「鳳凰飴號」邀請制行政酒廊廣獲好評後，再度於美食領域出招，推出期間限定「龍蝦宴」共八道菜式，從開胃前菜到主食，道道皆見波士頓活龍蝦入菜，堪稱今夏最豪華的海味饗宴。每位4,850元+10%起，7月16日起至9月底限量供應，八人起桌需提前一周預訂。

「龍蝦宴」融合創意與海味極致，從前菜鳳凰迎賓開胃菜展開，接續由主廚獻上緬因龍蝦三重奏，三款細緻小點包含芋香龍蝦虎皮捲、蘋果龍蝦馬卡龍與飛魚卵龍蝦達克瓦茲，打造繽紛視覺與多層次口感；主食部分則有石榴圓鱈佐龍蝦醬、松露絲瓜醬龍蝦與味噌海膽焗龍蝦三款風味主菜，呈現鮮美與濃郁的完美交融；再以香氣撲鼻的叻沙椰漿燻龍蝦與龍蝦海鮮米粉湯，細膩展現龍蝦料理的多變風貌。甜點部分則以金箔雪燕芝麻球與糖霜開心果布丁作為收尾，延續餐桌奢華氣氛，為賓客留下完美句點。

除了龍蝦宴料理新登場，位於酒店二樓的「桂冠自助餐廳」亦同步推出全新「東洋季」主題料理，帶來多款日本風味料理。除原本的人氣菜色包含烤鴨六吃、現煎牛排、炙燒握壽司、松葉蟹腳等頂級食材無限供應。即日起更推出「東洋季」，加入多道充滿和風韻味的日式佳餚：將鮭魚與蘿蔔細火燉煮、柔軟入味的和風鮭魚燉蘿蔔，鹹香高湯沁入每一口；滑順麵條裹上微辣明太子醬的明太子溫拌麵，交織海味與辛香；以及奶香濃郁、金黃微酥的日式奶油焗扇貝，入口即化，層次豐富，為夏季味蕾注入全新驚喜。多款限定菜色每日晚餐同步供應，是親子出遊、好友聚餐或夏日旅行中不可錯過的美味。

長榮鳳凰酒店（礁溪）持續以創新料理與精緻服務，深化旅人每一段美食記憶。從專屬私宴形式推出的龍蝦奢華饗宴，到桂冠自助餐廳「東洋季」全新登場的日式創意料理，每一道餐點皆展現品牌對食材選用與細節講究的堅持，體現「細緻招待」的核心理念。