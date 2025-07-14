搶攻漢服寫真商機 台中 R.J.55標榜不流汗也能玩古裝

今夏一股「不流汗也能玩古裝」的風潮正悄悄興起，位於台中市大雅區的「R.J.55體驗場」引領話題，主打中台灣最大室內冷氣攝影棚，尤其搭上漢服寫真熱潮，7月推出專屬服務以來，短短二周吸引20餘組客人上門，來電預約更多達數百組。

「R.J.55體驗場」精緻還原古裝劇情境、打造十大風格場景，讓每一位客人都能一秒入戲、化身主角，不需舟車勞頓、不怕風吹日曬，穿上漢服、唐裝、戰國袍、秀禾服或少數民族服飾，自由拍攝意境感十足的漢服寫真。

R.J.55攝影體驗空間藝術總監卓英杰，曾率領團隊遠赴中國大陸杭州橫店、西安古城等影視基地取經，將當地完整的古裝旅拍系統轉化為台灣在地文化語境，並加以改良。

卓英杰指出，隨著古裝劇、穿越劇熱播，漢服寫真近幾年造成一股風潮，不但帶動到中國大陸、韓國、日本旅拍的商機，各地漢服寫真及婚紗業者也如雨後春筍般出現，儼然形成新的攝影經濟。

過往在中國大陸進行古裝拍攝，從妝髮、服飾、道具到攝影都需額外收費。R.J.55則堅持「一價全包、精緻無分級」的原則，讓所有體驗者都能享有高品質的完整服務。

R.J.55共有40多個場景，其中，漢服拍攝空間規劃相當細緻，場景設計靈感多來自古裝劇，例如氣勢磅礡的戰鼓牆、清明上河圖意象的雅齋書房、宮廷風格的紅簾深院、竹林小徑等，總共打造10個不同風格的場景。

而每一處場景都由專人手繪布景，並加入劇情氛圍感強烈的燈光設計與道具陳列，讓人在鏡頭前隨手一拍，畫面即充滿了故事性與戲劇張力。

「我們的目標，是讓大家就算只用手機拍照，也能拍出媲美劇照的質感。」卓英杰說，許多民眾擔心自己拍不出效果，因此現場還設有專業攝影師指導動作與姿勢，讓新手也能輕鬆上手、快速融入角色。

卓英杰強調，不論是氣質柔美的古典仕女，還是英氣逼人的戰國將軍，都能在這裡體驗演出的快感。

此外，R.J.55與坊間其他戶外漢服體驗區最不同的地方，便是攝影棚內全區室內冷氣開放。許多古裝體驗地點設在戶外園區，夏日氣溫動輒飆破35度，一趟拍攝下來，往往滿頭大汗、妝容溶解，體驗大打折扣。

R.J.55提供舒適冷氣空間，拍攝過程中不必忍受高溫，服裝與造型能保持完整，讓整體照片呈現更加精緻。體驗流程從挑選服裝開始，由專業造型師依照場景與角色協助選擇搭配，並進行髮型設計與全臉彩妝，風格涵蓋唐、宋、戰國、清代等多時代風格，甚至也有特殊民族風服飾可供選擇。

現場更設有頭飾、耳環、佩劍等多樣配件，細節完整度高，每位體驗者都能有如進劇組般的真實感。

目前，R.J.55推出的漢服體驗套裝價格約落在2,700至3,000元之間，費用依所選服飾而定，但所有造型服務、場景拍攝與造型輔導皆包含其中，絕無額外加價項目，堪稱業界透明且高CP值的古裝體驗空間。

為確保每位顧客都能獲得足夠拍攝時間與造型細節，體驗需採全預約制。卓英杰建議，想在暑假安排特別活動的民眾，不妨考慮來R.J.55拍一輯專屬自己的古裝寫真。不論是個人寫真、閨蜜變裝、情侶合拍，或是家庭主題照，皆能透過造景與角色設定，創造獨一無二的回憶。

此外，R.J.55也規劃未來推出更多「劇情式體驗」與「穿越主題日」，結合《三生三世》、《延禧攻略》、《琅琊榜》等知名劇作氛圍，讓每位參與者能進一步沉浸其中，拍攝體驗更升級。

值得一提的是，R.J.55也開放攝影棚租借、婚紗拍攝、品牌拍攝等服務，無論是網紅KOL、新娘秘書、影像創作者或團體拍攝，都能提出合作需求，量身打造所需場景。