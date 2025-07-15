地球珠海子公司 結束營運

地球公司（1324）昨（14）日舉行重大訊息說明會，公司發言人張雅琪表示，公司董事會決議將結束子公司珠海地球膠黏科技有限公司的營運。業內預料，地球將把大陸廠的訂單帶回台灣，以台灣為生產基地。

地球公司昨日召開董事會，決議因為外在環境的影響、為了節省經營的成本，預計在7月31日起停止營業。珠海地球公司是地球公司的重要子公司，珠海地球現有的訂單也都將移回台灣繼續生產，客戶的往來不會受到影響。

據了解，地球擁有三個生產基地，按設立時間分別為幼獅一廠，生產OPP膠帶及特殊膠帶，占地2,595坪；幼獅二廠，生產PVC膠帶，占地3,229坪。此次將結束營業的PVC膠帶珠海廠，占地10.2萬平方公尺（約3.1萬坪）。地球公司去年營業額約新台幣8億元，稅後純益約新台幣683萬元，今年上半年的營收為新台幣3.77億元，第1季稅後虧損新台幣575萬元。

公司認為，美國新任總統川普的多項新政策，美國若真對進口，商品全面施加大幅關稅，將會帶來通膨，使美國降息的貨幣政策面臨考驗，進一步影響國際資金流向，並牽動全球股匯市場震盪，使得國際貿易條件惡化，可能加速全球供應鏈重組與市場分化。

此次地球公司宣布停止子公司珠海地球膠黏公司的營運，與大陸市場的局勢有關。