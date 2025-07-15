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台泥新能源業務 還沒賺到錢

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台泥（1101）近年來朝「新能源市場轉型」之路走的辛苦，公司自2020年起進入再生能源、儲能與充電站領域，2024年新能源事業正式轉盈。但針對電池事業，董事長張安平在今年股東會上道歉：「電池業務還沒賺錢」，但不會放棄也會持續深耕。

張安平在今年股東會上表示，轉投資能元與三元能源科技兩家電池廠都已具備穩定出貨能力，獲得多家國際大型AI伺服器與航空廠商的認證與訂單。只是大陸電池價格大幅下殺，國際市場競爭壓力加劇，台泥集團的電池效率高、技術穩，但價格為大陸電池的一倍以上，且材料成本全數仰賴進口，使競爭處於不利地位。

但是他強調，儘管短期仍在盈虧邊緣，台泥電池事業體仍努力新一代電池的驗證、優化製造流程以降低成本，將拓展AI伺服器、機器人與航空等高端應用市場。

展望2025年，台泥預計綠電年發電量將突破1億4,200萬度，供應3.4個家庭一整年的用電量。全球儲能裝置容量也將約達到2GWh，能在緊急情況下為大約17萬戶家庭提供一整天的電力。

股東會 台泥

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