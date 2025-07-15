新光三越董事會延至7月16日下午召開 吳東亮派支持三代接班

新光三越新任董事長、總經理上周五難產，關鍵就在吳家兩派對第三代接班各執一詞，對此，親近台新金控（2887）董事長吳東亮的人士則向吳東昇喊話，「讓出董座，才是叔姪大和解」。

根據親近吳家人士分析，在上一屆董事會的時候，台方與日方就有董事長下一屆要世代交替的共識，當時董事長吳東昇也同意這個共識。這屆改選大家都希望照上次協議進行，支持世代交替，不過似乎在交棒這件事上，吳東昇有不同的看法。

不過依據董事會議紀錄，日方是建議在完成IPO、公司治理、解決中國店問題後，再進行第三代接棒，因而雙方認知有差異，引發討論。

親近吳東亮人士指出，所謂世代交替是上屆改選時，大家的基本共識，若前任董事長吳東昇不履行承諾，對第三代是不公平的。

親近吳家人士仍樂觀認為，家族成員間仍保有溝通空間，若能妥善安排接班節奏，對企業治理與形象會有正向幫助。因此解鈴還需繫鈴人，下次董事會選誰當董事長，關鍵還是在吳東昇是否信守承諾，讓出董事長職位，讓第三代順利接班。這才是真正的「叔姪大和解」。

該人士認為，企業治理的穩定性，尤其在家族企業中，仰賴接班機制的制度化與誠信落實。此次改選爭議讓部分市場人士擔憂，新光三越的公司治理透明度與經營者誠信恐受質疑。若企業內部無法對外清楚說明交棒進程與規劃，恐將影響投資人信心與企業評價。

對於上周新光三越董事會流會，相關人士說，會議開始前，新光金創辦人吳東進提出希望大家對董事長人選取得一致後再開董事會，主席徵得出席董事同意後才改為談話會，所以流會之說並非爭執的結果。

至於為何吳東亮應吳東興家族要求出任董事，是因為家族持股的支持吳東亮多年都擔任董事，直到上屆負責配票的吳東昇未將家族的票配給吳東亮，反由吳東亮大姊郭吳如月主動將法人代表改派吳東亮。這次同樣情形再次發生，鑑於吳東亮任董事一向論事公道，所以才會獲得家族多數成員的支持。因此始由吳昕達的公司改派吳東亮擔任董事。

此次，吳東亮希望前任董事長信守世代交替承諾，維持家族團結做好百貨事業。對於外傳這是吳東亮與吳東進之爭，相關人士認為，是故意誤導渲染。