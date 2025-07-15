陸搶運巴西穀物 散裝運價飆 裕民、慧洋等航商可望受惠

大陸挺巴西醞釀農產搶運潮，牽動散裝運價，根據散裝船海岬型最新報價，相關指數（BCI）連兩日狂飆，上周五（11日）BCI單日狂飆26.44%，昨（14）日又大漲263點、漲幅12.5%，收2,367點，同時激勵散裝船指數（BDI）單日大漲逾7%。

業內預期，在大陸積極搶運巴西穀物的前提下，以海岬型為首的大型散裝船舶運價可望迎來一波漲勢，並牽動其他各型船舶的運價，國內航商包括裕民（2606）、慧洋、新興、中航、四維、台航等都可望受惠。受到BCI指數大漲的帶動，BDI指數昨日受到激勵收在1,783點，單日大漲120點，漲幅為7.22%。其中，海岬型指數兩天累計漲幅約當四成。

散裝業者指出，雖然時序進入夏季，通常散裝拉貨動能趨緩，但南美地區今年穀物豐收，產量創歷史新高，尤其在美國政策與關稅影響下，中國大陸積極轉向巴西採購以降低對美依賴，航程增加將有助推升運價，再加上巴西今年收成時程較往年延後，延長出貨周期，有望支撐暑假傳統淡季行情。

此外西非新礦場預計年底開採，由於幾內亞礦場的鐵礦砂含鐵量超過 65%，在製鋼過程中具有減排優勢，不排除未來將成為中國鋼鐵業另一重要原料來源，有助散裝市場的需求面提升。