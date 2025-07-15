新光三越董事會延至7月16日下午召開 泛新光派維持原本架構

新光三越董事會推遲，預計明（16）日召開並進行董事長，進行董事長、副董、總經理的推選聘任。據透露，以大股東吳東進為首的泛新光集團，已共同提案並向日本股東三越伊勢丹發函，建議維持原經營團隊架構、日方續任副董。

吳東進為首的泛新光建議日方，本次董事長、總經理，由吳東昇、吳昕陽續任，副董事長也由現任田中豊彥擔任，希望表達對日方股權的尊重，也希望日方繼續擔任副董，維護股東權益。

吳東進為首的泛新光集團更喊出：「吳火獅家族要團結，就算第一次會議無法過關，第二次會議也要過關。」

依照目前各方勢力，包括吳東進（老大）三席、吳東賢（老二）二席、吳東昇（老四）二席、吳昕陽三席（包括吳東亮一席）及日方三越伊勢丹三席，共計13席，按新光三越公司章程規定，董事改選後的首次董事會召開，必須三分之二以上出席，三分之二以上同意，才能推舉出董事長，若依照新光三越例次幾乎全員出席，則13人出席，換言之，必須九席同意才能過關，少一席就無法通過。

知情人士認為，若第一次無法選出董事長，則將擇日再開第二次董事會，而第二次董事會，門檻降低，依13席全員出席來看，必須二分之一同意才算過關，也就是必須有七席同意，才能過關，因此泛新光集團希望最差的情況，在第二次會議也要選出董事長。

新光三越原訂今日召開股東會，不過因日方股東有要務無法來台，延後至明日下午。由於上周五董事會技術性流會，讓董事長、副董、總經理難產，據了解，目前持有六成股權的泛新光集團，已正式發函給日方代表，表達希望維持原有經營團隊，完成上屆董事會未完成任務，包括IPO（首次公開發行）、公司治理，並妥善解決台中館氣爆問題，盡速恢復營運。

新光三越在前任董事長吳東興任內，已有掛牌上市計畫，不過經過22年仍未能如願，目前新光三越的上市案由台新證券主辦，計畫在明年股東會完成修改公司章程，包括監察人改為獨董，最快明年下半年就能公開發行，若順利則2027年可以上市。

據悉，日方持有21.5%，對未來推動公司治理、上市計畫都舉足輕重，因此基於台日股東友好能為新光三越加分，仍希望日方積極參與新光三越的經營。