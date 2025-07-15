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台泥旗下超級電池工廠爆炸 高雄市府勒令停工

經濟日報／ 記者謝柏宏林政鋒／台北、高雄報導
高雄市小港臨海工業區的三元能源科技公司昨天清晨突然傳出爆炸起火，高聳的黑煙直竄天際。高市消防局／提供
高雄市小港臨海工業區的三元能源科技公司昨天清晨突然傳出爆炸起火，高聳的黑煙直竄天際。高市消防局／提供

台灣首座超級電池工廠、台泥（1101）旗下三元能源科技的高雄廠房昨（14）日爆炸，造成15名員工及警消受傷；高雄市府昨第一時間勒令該工廠停工，也以違反空汙法32條規定，最高可能裁處500萬元罰鍰。

業內預期，概估停工時程恐達三個月，短線將衝擊該廠出貨量能，牽動台泥營運。台泥表示，起火原因、災損數字仍待確認，至於產能方面，目前仍有能元南科廠可支援電池生產，也將與國際客戶協商，儘量將衝擊降到最低。

台泥三元能源科技位於高雄小港區的超級電池工廠昨日清晨5時許發生爆炸、火警，根據初步調查，起火點位於一樓「電池半成品倉庫」和「製程區」，火勢延燒近三小時後得到控制，詳細起火原因仍待調查。台泥表示，該廠保有火險，詳細災損數字仍待確認。

高雄市長陳其邁昨親自坐鎮指揮救災，據悉，台泥昨日在事件發生不久後即「全面動起來」，除了積極善後，也通知該廠全體員工接下來三天無需出勤，期間薪資不受影響並將正常發放。

台泥旗下有兩座超級電池廠，包括轉投資的能元、三元能源科技。此次起火的是三元能源科技廠，由台泥斥資近200億元打造，於2023年開始量產，是全台首見的GWh級高階電池工廠。它所生產的高階、高容量、高充放電功率的鎳三元電池，主要用於千萬級電動超跑、越野摩托車、空中飛行器等長程運具。年產能達1.8GW，相當於一年可生產2.4萬輛電動汽車所需。

三元能源科技目前獲得多家國際大型AI伺服器與航空廠商的認證與訂單，雖然仍未賺錢，每月出貨約七、八百萬顆電池，實際產能可達2,000萬顆，仍有極大成長空間。

據了解，該廠的客戶涵蓋各大國際指標汽車、家電與飛行器廠家，包括先前已經揭露英國VA、美國Archer等飛行器品牌的eVTOL（電動垂直起降飛行器）以及純電賽車Spéirling等高階超跑業者。

台泥表示，此次事件雖對部分生產造成影響，台泥表示，已有部分出貨可由南科廠彈性支援，並正積極與國內外客戶溝通，盡量減少對客戶的影響。

受到火災事故影響，台泥昨日股價盤中股價下跌逾2%，一度跌破23元，寫下2009年第2季來新低，最終以23.4元作收，下跌0.25元。

針對外界關切的空氣品質問題，三元能源科技澄清，公司產品中已充電的半成品或成品，即使在高溫或燃燒下也不會產生氫氟酸，公司也會全力配合政府相關單位的調查作業。


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