台泥旗下超級電池工廠爆炸 高雄市府勒令停工

台灣首座超級電池工廠、台泥（1101）旗下三元能源科技的高雄廠房昨（14）日爆炸，造成15名員工及警消受傷；高雄市府昨第一時間勒令該工廠停工，也以違反空汙法32條規定，最高可能裁處500萬元罰鍰。

業內預期，概估停工時程恐達三個月，短線將衝擊該廠出貨量能，牽動台泥營運。台泥表示，起火原因、災損數字仍待確認，至於產能方面，目前仍有能元南科廠可支援電池生產，也將與國際客戶協商，儘量將衝擊降到最低。

台泥三元能源科技位於高雄小港區的超級電池工廠昨日清晨5時許發生爆炸、火警，根據初步調查，起火點位於一樓「電池半成品倉庫」和「製程區」，火勢延燒近三小時後得到控制，詳細起火原因仍待調查。台泥表示，該廠保有火險，詳細災損數字仍待確認。

高雄市長陳其邁昨親自坐鎮指揮救災，據悉，台泥昨日在事件發生不久後即「全面動起來」，除了積極善後，也通知該廠全體員工接下來三天無需出勤，期間薪資不受影響並將正常發放。

台泥旗下有兩座超級電池廠，包括轉投資的能元、三元能源科技。此次起火的是三元能源科技廠，由台泥斥資近200億元打造，於2023年開始量產，是全台首見的GWh級高階電池工廠。它所生產的高階、高容量、高充放電功率的鎳三元電池，主要用於千萬級電動超跑、越野摩托車、空中飛行器等長程運具。年產能達1.8GW，相當於一年可生產2.4萬輛電動汽車所需。

三元能源科技目前獲得多家國際大型AI伺服器與航空廠商的認證與訂單，雖然仍未賺錢，每月出貨約七、八百萬顆電池，實際產能可達2,000萬顆，仍有極大成長空間。

據了解，該廠的客戶涵蓋各大國際指標汽車、家電與飛行器廠家，包括先前已經揭露英國VA、美國Archer等飛行器品牌的eVTOL（電動垂直起降飛行器）以及純電賽車Spéirling等高階超跑業者。

台泥表示，此次事件雖對部分生產造成影響，台泥表示，已有部分出貨可由南科廠彈性支援，並正積極與國內外客戶溝通，盡量減少對客戶的影響。

受到火災事故影響，台泥昨日股價盤中股價下跌逾2%，一度跌破23元，寫下2009年第2季來新低，最終以23.4元作收，下跌0.25元。

針對外界關切的空氣品質問題，三元能源科技澄清，公司產品中已充電的半成品或成品，即使在高溫或燃燒下也不會產生氫氟酸，公司也會全力配合政府相關單位的調查作業。



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