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櫻花攜手無印良品 搶攻廚房商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

小宅商機夯，櫻花（9911）攜手無印良品搶市。台灣櫻花宣布攜手無印良品，共同開發融合機能與美學的廚具系列產品，兩大品牌的攜手合作，將擴大該領域營運動能。

台灣櫻花最新開幕營運的台中「SAKURA品牌館」，董事長張永杰揭示這項跨界合作成果；高雄「SAKURA品牌館」則預計8月開幕營運。

台灣櫻花6月合併營收8.2億元、年增7.7%；累計上半年合併營收51.71億元，年增9.7%，創歷史同期新高。在產品創新驅動下，兩大核心事業體「廚衛電」與「整體廚房」表現穩健。

其中，整體廚房業務受惠於建商交屋潮，出貨量顯著提升，整體廚房業務上半年營收較去年同期大幅成長28%。值得注意的是，因應房市小宅化趨勢，台灣櫻花此次無印良品合作，可望為整體廚房業務挹注新成長動能。

廚衛電事業面對去年同期政府節能補助政策的高基期挑戰，但在AI智能產品銷售持續發酵帶動下，上半年營收成長3%，反映市場對智能化廚衛電的日益提升，並逐步驅動整體消費升級。

值得一提的是，淨水產品業績今年上半年成長36%，展現櫻花在產品策略聚焦與通路布局深化上的成果，透過推動高階淨水產品上市，積極拓展零售通路，有效強化市場滲透及品牌價值。

展望下半年，法人看好櫻花持續推進AI Kitchen新品上市與應用場景擴展，加上品牌通路升級與新事業穩步發展，全年營運表現可望維持成長趨勢，續寫營運佳績。

張永杰表示，櫻花集團此次攜手MUJI Renovation推出全新整體廚房設計，主要針對台灣小宅廚房常見的「收納不足」、「動線擁擠」與「難以清潔」等痛點，提出整合式創新解決方案。並以「模組化收納」、「可移動式櫃體」與「AI智能控制」為三大核心，搭配懸浮式中島、AI智能風控除油煙機、AI IH爐等設計，全面提升空間坪效與使用體驗。

營收 櫻花 AI

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