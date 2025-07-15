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興富發動作連連 投資有一套

經濟日報／ 記者宋健生朱曼寧／台中、台北報導

總裁愛妻，購案連發。興富發（2542）總裁鄭欽天近期以妻子鄭秀慧的名義接連出手，不僅在南部買地大布局，也在中部積極投入飯店等事業體，財務操作有一套。

以即將開幕營運的台中七期「Andaz安達仕酒店」為例，原本也是鄭秀慧的代表作，目前則已歸入鄭欽天與鄭秀慧投資公司名下；鄭秀慧去年中也以每坪350萬元、總價22.7億元購入台中七期秋紅谷旁國光客運651坪土地，擬規劃商辦產品。

興富發集團去年底透過新成立的「豐盛投資公司」，入主上櫃公司「印拓」，更名「泰霖事業公司」，豐盛公司董事長即為鄭秀慧。

泰霖於5月間公告，以約5.98億元取得台中市南屯區指標性土地「文心第一黃昏市場」一半持分，換算每坪成交價達164.3萬元，為五期土地交易再掀熱議。這也是興富發集團繼日前大股東以總價逾20億元收購台中捷運「南屯站」旁精華角地後再次出手，且插旗300公尺外的文心第一黃昏市場。

業界人士指出，這些購地動作頻頻，背後都有鄭秀慧的影子。鄭欽天夫妻對投資理財相當有一套，購地投資登記在老婆大人名下，也是鄭欽天「愛太太」表現。

興富發 國光客運

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