興富發斥資12億 高雄獵地

董娘再出手，興富發（2542）在南部地區大布局，昨（14）日傳出，興富發砸12.3億元買位於高雄新堀江「惜福雅集博物館」，根據調查發現，幕後真正的買家為興富發集團總裁鄭欽天的妻子鄭秀慧。另外，也傳出以集團子公司購買麗尊酒店，近期可望公告，且未來將改建成新飯店。

興富發集團副總經理暨發言人廖昭雄表示，非建設營運無法回應；至於麗尊酒店僅止於洽談階段，但並未簽訂任何備忘或協議。據了解，「惜福雅集博物館」土地面積525.44坪「商五」建地，總價12.3億元成交，每坪單價約234萬元。

興富發集團近年積極全台大獵地，除了集團母公司與子公司之外，還經常出現以個人名義購入的情形。據了解，只要出現是以個人名義購地，很多都是出自鄭秀慧之手。

業界指出，政府連續出重手打炒房，包括限縮建商土、建融貸款成數，讓許多建商吃不消，就連興富發集團也不例外。鄭秀慧以個人名義購地，在財務調度上較為自由彈性，且近幾年投資的建案陸續交屋入帳，口袋現金滿滿，也是主因之一。

上市建商表示，興富發集團財力雄厚，到高雄任何地方都買得起，只要能妥善規劃善用土地價值，成功帶動地方繁榮，建築界都很歡迎。另一方面，近年興富發集團以密集開發、靈活支付、投資熱潮等策略，在高雄成功推案，受到市場注目，也引起不少討論。

值得一提的是，除了住宅外，興富發集團近年更加重布局飯店及商辦領域，以飯店來看，包括在2022年開幕的安平雅樂軒飯店，即將開幕營運的台中七期「Andaz安達仕酒店」，還有位在新北市金山老街附近的「興富發金山飯店」，以及位在高雄Hyatt Regency凱悅飯店等。

此次興富發正洽談的高雄「麗尊酒店」，傳出以每坪單價近290萬元購入，據悉，未來興富發有意繼續朝飯店經營，但是否改建成新飯店，或是引進新品牌則尚不確定。

但是可以肯定的是，興富發積極跨足飯店領域，專攻高端連鎖國際酒店品牌，甚至引進台灣沒有的國際頂級五星級酒店品牌，總裁鄭欽天更躍居為「飯店王」。

至於商辦方面，興富發特別看好中南部商辦市場，以台中來看，近年預計有六棟商辦大樓陸續興建完成，多數聚焦七期，且興富發特別看好創業風潮興起，著墨在微型商辦領域，日前就推出總銷達245億元的商辦大案「市政壹號廣場」。

興富發認為，近期企業「以買代租」的趨勢盛行，不少資金都流入商用不動產，購置自用資產的意願也提高，這樣的趨勢促使企業置產潮湧現，推升商辦大樓需求度。