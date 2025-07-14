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台灣櫻花攜手無印良品 開發廚具系列產品搶攻小宅商機

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台灣櫻花攜手MUJI Renovation，共同開發融合機能與美學的廚具系列產品。記者宋健生/攝影
台灣櫻花攜手MUJI Renovation，共同開發融合機能與美學的廚具系列產品。記者宋健生/攝影

搶攻當前正夯的年輕世代小宅市場商機，台灣櫻花（9911）宣布攜手日本生活風格品牌MUJI Renovation，共同開發融合機能與美學的廚具系列產品，兩大品牌的攜手合作，象徵台灣居家生活正式邁入全新美學時代。

台灣櫻花在最新開幕營運的台中「SAKURA品牌館」，由董事長張永杰親自揭示這項備受矚目的跨界合作成果，高雄「SAKURA品牌館」預計8月開幕營運。

台灣櫻花6月合併營收8.20億元、年增7.7%；累計上半年合併營收51.71億元，年增9.7%，再創歷史同期新高。在產品創新的驅動之下，兩大核心事業體「廚衛電」與「整體廚房」表現穩健，展現企業持續成長的動能。

其中，整體廚房業務上半年受惠建商交屋潮，出貨量顯著提升，帶動營收較去年同期大幅成長28%。值得注意的是，因應房市小宅化的趨勢，台灣櫻花此次無印良品合作，可望為整體廚房業務挹注新成長動能。

廚衛電事業面對去年同期政府節能補助政策帶來的高基期挑戰，仍在AI智能產品銷售持續發酵帶動下，穩健成長3%，反映市場對於智能化廚衛電的日益提升，並逐步驅動整體消費升級。

值得一提的是，淨水產品上半年成長36%。展現櫻花在產品策略聚焦與通路布局深化上的成果。透過推動高階淨水產品上市，積極拓展零售通路，成功強化市場滲透及品牌價值。

展望未來，法人看好櫻花持續推進AI Kitchen新品上市與應用場景擴展，加上品牌通路升級與新事業穩步發展，全年營運表現可望維持成長趨勢，續寫營運佳績。

張永杰表示，集團此次攜手MUJI Renovation推出全新整體廚房設計，主要針對台灣小宅廚房常見的「收納不足」、「動線擁擠」與「難以清潔」等痛點，提出整合式創新解決方案。

並且以「模組化收納」、「可移動式櫃體」與「AI智能控制」為三大核心，包括搭配懸浮式中島、AI智能風控除油煙機、AI IH爐等先進設計，全面提升空間坪效與使用體驗。

此次合作以「模組化收納」、「可移動式櫃體」與「AI智能控制」為三大核心。記者宋健生/攝影
此次合作以「模組化收納」、「可移動式櫃體」與「AI智能控制」為三大核心。記者宋健生/攝影

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