快訊

「李團長」涉豐原五口之死！交保轉聲押 檢方手中「三大新事證」曝光

看好不銹鋼及鎳基超合金 華新英國子公司擬擴產能

中央社／ 台北14日電

電纜及不銹鋼廠華新麗華今天代英國子公司Special Melted Products Ltd.公告資本支出計畫，公告內容指出，英國子公司為提升集團高端精密材料相關產品產能與產量，擬投資鍛造、真空熔煉及重熔等製程設備及廠房，預計投資金額約英鎊6020萬元。

華新麗華在2023年5月5日宣布透過子公司CAS收購英國不銹鋼廠Special Melted Products Ltd.（SMP） 拓展航太高端應用市場；華新麗華間接持有SMP 70%股權，進一步拓展航太高端市場以及在歐洲影響力。

SMP成立於1842年，設立於英國鋼鐵產業發源地雪菲爾（Sheffield），為歐洲高階不銹鋼暨鎳基超合金材料領導廠商，提供煉鋼、鍛造和精密加工服務，產品應用專注於航太、油氣、核電等關鍵領域，並擁有特殊產業認證與長期客戶關係。

華新麗華 英國 航太

延伸閱讀

挺巴團體列恐怖組織 英多地爆示威抗議 數十人被捕

英國男報案語言不通！ 實習警秀流利英文當翻譯

歐巴馬也沒這禮遇！川普9月二度赴英國是訪問 創美國總統首例

王子沒來獨自美麗！凱特王妃亮相溫布頓網球賽「平價套裝舊衣新穿」網讚優雅氣質太絕

相關新聞

大台北新案最後房價凹陷區！這區磁吸北士科效應 開價僅8字頭

預售市場冷清，惟輝達（NVIDIA）總部落腳北士科引爆區域房市話題，華威聯合14日舉行北投復興崗「華威豐耘」開工動土典禮...

台灣櫻花攜手無印良品 開發廚具系列產品搶攻小宅商機

搶攻當前正夯的年輕世代小宅市場商機，台灣櫻花（9911）宣布攜手日本生活風格品牌MUJI Renovation，共同開發...

央行出手！屋主轉售晚半年少賺36萬元 這縣市最慘、獲利143萬元沒了

據實價登錄資料，統計近一年各季成屋住宅大樓最新成交價和前手交易的價差，結果顯示，2024年第3季是近一年多來的獲利高點，...

燁輝與鑫陽鋼管蚵仔寮淨灘 公司治理 ESG 大大加分

燁輝（2023）與子公司鑫陽鋼鐵，特邀集兩間公司員工及眷屬與梓官區禮蚵里、智蚵里及信蚵里的居民，舉辦「蚵仔寮南沙灘聯合淨...

新光保全攜手農業部 與地方農友共築友善農田

新光保全於7月12日假宜蘭縣三星鄉舉行「蘭陽平原農田生態營造合作備忘錄（MOU）」簽約儀式，與農業部花蓮區農業改良場及青...

八方雲集受邀出席臺北國際牛肉麵節記者會 金牌牛肉麵成文化推手

八方雲集（2753）於2024年臺北國際牛肉麵節中，以「紅燒牛肉麵」勇奪金牌殊榮，深獲專業評審與廣大消費者高度肯定。20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。