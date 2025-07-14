看好不銹鋼及鎳基超合金 華新英國子公司擬擴產能

電纜及不銹鋼廠華新麗華今天代英國子公司Special Melted Products Ltd.公告資本支出計畫，公告內容指出，英國子公司為提升集團高端精密材料相關產品產能與產量，擬投資鍛造、真空熔煉及重熔等製程設備及廠房，預計投資金額約英鎊6020萬元。

華新麗華在2023年5月5日宣布透過子公司CAS收購英國不銹鋼廠Special Melted Products Ltd.（SMP） 拓展航太高端應用市場；華新麗華間接持有SMP 70%股權，進一步拓展航太高端市場以及在歐洲影響力。

SMP成立於1842年，設立於英國鋼鐵產業發源地雪菲爾（Sheffield），為歐洲高階不銹鋼暨鎳基超合金材料領導廠商，提供煉鋼、鍛造和精密加工服務，產品應用專注於航太、油氣、核電等關鍵領域，並擁有特殊產業認證與長期客戶關係。