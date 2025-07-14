智慧經營／展新投顧董事長黃大展 破框創業 繳亮眼成績

在人生的十字路口，有人選擇穩當前行，有人選擇跳出框架、重新定義未來。展新投顧董事長黃大展，便是後者。這位原本在金融圈擁有千萬年薪、債券績效彪炳的資深經理人，毅然離開體制，創業打造專業資產顧問平台。

轉換跑道 放棄千萬年薪

他形容自己多次的職場轉換，都是「打掉重練」，而創業，是他人生最大的破框行動。金融業是高度監管行業，新創不容易，但他憑藉專業與人脈穩扎穩打，六年便讓展新投顧在基金業占有一席之地。

黃大展的學歷背景亮眼，從建中一路升上台灣大學，連他的哥哥、現任兆豐投信總經理黃大川都笑說：「我念國中時還想說自己要用功讀書，未來弟弟有問題可以幫忙解答，結果根本用不上，他太會讀了。」

他謙稱自已並不是一帆風順的「學霸模板」，在建中前兩年沉迷於社團活動，直到高三某天才頓悟，開始全力衝刺。而這種關鍵時刻自我覺醒的能力，日後成為他面對市場起伏與創業難關時的重要力量。

黃大展的職涯起點在國泰人壽投資部門，當時同事群英薈萃，包括現在當任國泰世華銀行首席經濟學家的林啟超。他坦言，自己職涯早期受益於國泰高標準、重紀律的文化。

後來被延攬至復華投信，又在金融圈以管理嚴格著稱的董事長杜俊雄麾下學習，一待就是九年，一路做到債券研究部門主管。當時幾乎沒有休過一整天假，全心投入在債券投資上；任職復華投信期間，個人曾獲得基金金鑽獎一年期三年期五年期、金彝獎投信投顧傑出人才獎，不僅為公司創下亮麗成績，也讓他步入年薪千萬行列。

儘管已站在人生勝利組，黃大展並未安於現狀，決定轉換跑道至柏瑞投信擔任投資顧問部主管，再到野村投信擔任機構法人部業務主管，橫跨投資研究、產品開發和業務推廣端，這些跨部門的經歷，為他日後創業全方位掌握公司營運打下基礎。

隨著工作歷練成熟，累積自己對專業資產顧問平台經營的想法，黃大展發現惟有獨立創業才有機會實現，2019年，決定獨資創立「NAVIGATE 展新投顧」。

事必躬親 三年損益兩平

創業初期並不輕鬆。「曾經有一次，我個人帳戶只剩1,000元。」黃大展笑著回憶，「當然公司資金沒問題啦！只是我自己的戶頭快見底了。」

創業初期資源有限，他事必躬親，拓展業務、洽談代理，樣樣自己來。靠著在業界超過20年累積的人脈與口碑，展新投顧很快地在第三年便達到損益兩平，並順利完成第一次增資。

如今，公司穩定營運邁入第七年，已成功代理瑞士奧隆、威廉博萊等多個國際知名的海外基金品牌，成功打入台北富邦銀行等通路，客戶涵蓋法人與高資產族群，年營收與獲利持續正成長。

黃大展不諱言，創業家除了要背負著家庭的信任、股東的信任，團隊的信任、合作夥伴的信任、客戶的信任，信任就是一種期待，「除了信任，也會有質疑。新業務機會可不可行？公司能配多少股利？」

面對日常工作接踵而至的壓力，黃大展分享個人紓解創業壓力之道：「每個深夜很努力把自己從黑暗裡拉出來，想想幾個笑容，想想還有客戶願意回你LINE。到了白天，要用熱情笑容感染周遭，帶領團隊一起活力前進，這就是小老闆的超能力。」

黃大展說，「我的創業故事就是一個超大型真人實境秀，很高興這段旅程遇到的所有朋友和夥伴，每段緣分每段故事都常常有很神奇的展開」。未來會繼續各種嘗試，繼續依照營業計劃推進，展新投顧目前資產管理規模已於境外基金排名第25，預計五年內挑戰擠進前15名。